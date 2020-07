Cienciano cumplió 119 años de una historia que lo convierte en uno de los clubes más tradicionales de nuestro fútbol. Indudablemente, el título de la Copa Sudamericana 2003 ha sido el logro más importante de algún equipo peruano a nivel de clubes y Santiago Acasiete fue uno de los protagonistas.

Acasiete fue el invitado especial del podcast Balón Parado de Líbero y relató algunos pasajes del título continental que colocó a Cienciano en la cima del fútbol sudamericano en el año 2003.

El zaguero recordó que uno de los principales obstáculos con los que tuvieron que lidiar fue la falta de confianza por parte de un sector de la hinchada peruana y de la prensa.

“No estábamos bien vistos. Hablaban mal de Cienciano, decían que era un equipo de reciclaje. ‘Si los de Lima no podían imagínate los de provincia', así dijeron algunos periodistas”, señaló Acasiete.

Acasiete mencionó que Freddy Ternero fue fundamental para conseguir ese campeonato. “Nosotros lo que teníamos que hacer era recuperar la confianza de la gente en base a resultados. Poco a poco, el equipo se fue armando. La pretemporada la hicimos con Edgar Ospina, luego entra Freddy Ternero, que era alguien espectacular, trabajaba duro, siempre metía palabras de motivación, fue clave”, indicó.

Asimismo, Acasiete también relató el momento exacto en que el plantel se convenció que tenían las armas para pelear el título. “Fue luego del empate con Santos, la gente y nosotros comenzamos a creer, y fue muy bonito porque ya no solo era el furor en Cusco, sino en todo el Perú”, sostuvo.

Finalmente, el ex defensor central confirmó que un grupo de sus compañeros tuvo la sensación de que el árbitro no era muy imparcial mientras dirigía la final ante River Plate. “Se te viene todo a la cabeza, pero no podíamos perder la calma. En esa final, se ve que medio como se inclinaba para River, pero ahí estábamos para apretarlo. Luego Óscar (Ibañez) nos dice que nos calmáramos porque se nos iba a complicar más. Terminamos defendiéndonos bien, tocó el final y a celebrar”, sentenció.

Este viernes, Balón Parado, a través del Facebook de Líbero, presentará la segunda parte de la entrevista a Santiago Acasiete, en la que hablará sobre su paso por el Almería de España y la selección peruana.

