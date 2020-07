Campeones de Wimbledon: conoce por qué los tenistas del Grand Slam tienen que bailar al ganar

Una de las tradiciones más memorables que los fanáticos extrañan del Campeonato de Wimbledon es sin duda el famoso baile de los ganadores post torneo de la competencia de tenis más importante del mundo, que se realiza cada año en Londres, Inglaterra.

Sin embargo, a raíz de la contingencia del coronavirus (COVID-19), el tercer Grand Slam de junio y julio de 2020 fue suspendido en último mes de abril. Este hecho fue histórico y es que el campeonato desde su creación solo se canceló dos veces: en la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Se recuerda que en una ceremonia elegante, en la que los ganadores de Wimbledon celebran sus trofeos, brindan su discurso y cenan entre amigos y miembros de All England Lawn Tennis, estos bailan al ritmo de una música en particular. Pero, ¿cómo se originó esta peculiar costumbre? Conócela a continuación, según la información de Jimena Rodríguez de Mileno.

Esta tradición del campeonato londinense empezó desde la época amateur (tiempo en que el deporte era dirigido solo para las clases sociales altas); sin embargo, esta no se mantenido desde hace varios años. Es en ese sentido que para muchos seguidores es muy especial el baile de 2015 entre los campeones Novak Djokovic y Serena Williams que se movieron al compás de Night Fever de los Bee Gees.

Cuando la ceremonia de los campeones se movió a un espacio más pequeño en el año 1977, dicha constumbre desapareció y es que oficialmente no se implementó, según USA Today. Ahora, depende de los tenistas decidir de manera libre si quieren bailar o no.

El 2016, Andy Murray no cedió al baile con Serena Williams, quien tenía toda la intención. “No hay baile para mí hoy a menos que me haya tomado algunas copas de champagne”, dijo el británico tenista.

Un año después pasó algo peculiar. Roger Federer fue campeón y Garbiñe Muguruza lo apoyaba en la final ante Marin Cilic ya que quería bailar. La española lo retó en twitter con el siguiente post: “¿Roger Federer, estás listo para bailar?”. El suizo contestó: “¡Venga campeona!”. Pero no se dio el tan esperado espectáculo porque no hubo una buena organización; no había música.

Campeones Wimbledon: la ganadora Angelique Kerber se lució en el baile con Novak Djokovic. Foto: captura web Milenio.

La ganadora Angelique Kerber se lució en el año 2018 con Novak Djokovic, el protagonista del épico bailetón de 2015. No obstante, al siguiente, nuevamente el triunfador fue rechazado por la tenista Simona Halep.

Por su parte, el histórico tenista Andre Agassi comentó en su libro Open, que cuando fue campeón en Wimbledon del año 1992 quería bailar con Steffi Graff, pero la alemana, quien ahora es su esposa, no mostró interés a la tradición que poco se realizaba.