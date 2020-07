Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: pronóstico, hora y dónde ver el partido de LaLiga

Barcelona vs. Espanyol EN VIVO ONLINE miércoles 8 de julio en partido por la jornada 35 de LaLiga Santander. La transmisión por Internet GRATIS (Barza vs. Espanyol) estará a cargo de ESPN 2 a partir de las 15.00 horas (horario peruano) desde el Camp Nou.

Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook. La República Deportes también transmitirá el minuto a minuto con los goles, mejores jugadas y resumen.

Barcelona vs. Espanyol: Pronóstico

La balanza se inclina al Barcelona, esto se apoya en que los culés pasan por una racha de imbatibilidad mientras que la visita arrastra derrotas consecutivas. Esto también se apoya en el rendimiento como visitante del Espanyol que no sabe lo que es ganar fuera de casa hace varias fechas.

En cuanto al historial de enfrentamientos, el balance de últimos cruces directos se presenta muy favorable al Barcelona, quien ha logrado ganar tanto en casa como fuera, dejando un empate en casa como mejor resultado para el Espanyol.

Horario del Barcelona vs. Espanyol

Para ver Barcelona vs. Espanyol EN VIVO, aquí te dejamos los horarios en el mundo del cotejo de LaLiga:

- Perú: 3.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Florida, Washington D.C., Miami y Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

Barcelona vs. Espanyol: Canal

Para ver el partido Barcelona vs. Espanyol EN VIVO en Perú debes tener en cuenta que ESPN será el encargado de transmitir el duelo por la Liga Santander. Este encuentro iniciará a las 3:00 p.m. (horario peruano).

Barcelona vs. Espanyol: Apuestas

Barcelona Empate Espanyol betsson 1.15 8.95 16.50 bet365 1.12 9.00 21.00

Barcelona vs. Espanyol: Dónde ver

Si deseas ver por TV el Barcelona vs. Espanyol EN VIVO por LaLiga Santander, podrás presenciarlo por los siguientes canales de transmisión:

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Canadá: beIN Sports Canada, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Cuba: ESPN Caribbean

- Ecuador: ESPN Play Sur

- Guatemala: Sky HD

- Honduras: Sky HD, ESPN Caribbean

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Puerto Rico: ESPN Caribbean, SportsMax App, SportsMax 2

- España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1

- Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

⚽ MATCHDAY



FC Barcelona 🆚 RCD Espanyol



🕙 22h



🏟 Camp Nou



🗓️ Jornada 35#EspanyoldeBarcelona | #RCDE | #BarçaEspanyol pic.twitter.com/2t4haDHPjO — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 8, 2020

