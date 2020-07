La reflexión de Ricardo Gareca sobre el jugador peruano: “Me hizo mejor persona”

Además de romper con estadísticas negativas que marcaron a la selección peruana y su afición, el entrenador argentino Ricardo Gareca influyó en la evolución de la escuadra ‘inca’. Para el DT, las enseñanzas han sido recíprocas.

En una entrevista al medio argentino Super Deportivo de Radio Villa Trinidad, el ‘Tigre’ detalló las características positivas del jugador nacional, lo que sirvió para que el equipo tenga un cimiento sólido que tiene en su haber más de un logro.

“El jugador peruano es muy humilde. Muy predispuesto. Hay que estarle encima y exigirle, porque en la medida que se le exige, ellos rinden. Siempre me deja cosas el jugador peruano. Es gente muy agradecida. Nos han tenido paciencia en los peores momentos. Nos han sostenido en el inicio cuando no dábamos pie con bola, en el inicio de las anteriores eliminatorias”, sostuvo el estratega de la selección peruana.

Además, Ricardo Gareca enfatizó en la influencia positiva que le deja el plantel de la selección peruana y los dirigente de la FPF, pues las modificaciones que han generado tanto en su lado profesional como personal son notables, de acuerdo a la reflexión que hizo la cabeza de la ‘blanquirroja'.

“Los dirigentes, Oblitas, los jugadores tuvieron una actitud muy importante dentro del campo de juego. Me han dejado cosas positivas. El jugador peruano me enseñó a mejorar como persona. Me enseñó a tener más paciencia, a tomarme más tiempo y a adaptarme a las circunstancias. Uno no modifica su personalidad, puede modificar su carácter de acuerdo a las vivencias que nos tocan vivir. Creo que también modifiqué mi carácter”, declaró Ricardo Gareca.

