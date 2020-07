Franck Ribéry evalúa su permanencia en Italia tras sufrir robo en su casa mientras jugaba fútbol [VIDEO]

El delantero francés Franck Ribéry se enteró que fue víctima de la delincuencia luego de un partido de fútbol en el que salió victorioso. Al llegar a su casa, en Italia, el jugador de la Fiorentina se topó con un panorama que le preocupó: objetos personales desperdigados en el suelo.

Mediante un material audiovisual publicado en su cuenta de Twitter, Ribéry expuso algunos ambientes de su vivienda donde se puede apreciar prendas arrugadas y cajones abiertos.

El video publicado por el futbolista de 37 años no fue su único reporte tras el hecho. Un mensaje en esta red social dejó entrever que podría dejar Italia. “No corro detrás de los millones. Por el contrario, corro tras el balón porque es una pasión. Pero pasión o no, mi familia está antes de todo, y tomaremos las decisiones necesarias para estar bien”, indicó.

Cabe mencionar que el robo en el predio del jugador se suscitó luego del partido contra el Parma en el que la Fiorentina ganó 2-1. “Es mi casa. En Italia decidí continuar mi carrera tras tantos buenos años en Múnich”, añadió.

La pareja del astro del fútbol también salió perjudicada luego del accionar de los malhechores. Algunas joyas y algunos bolsos no fueron hallados por su dueña. “Lo que me choca es la impresión de estar en riesgo, de ser vulnerable, esto no lo acepto”, finalizó.

Franck Ribéry tiene contrato con la Fiorentina hasta junio del 2021. En las declaraciones que manifestó puso en evidencia que el bienestar de su familia es su prioridad.

