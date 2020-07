Liverpool vs. Brighton EN VIVO | ONLINE EN DIRECTO | se enfrentan este miércoles 8 de julio, por la jornada 34 de la Premier League 2019/2020, a partir de las 2:15 p. m., en el Falmer Stadium de Brighton & Hove, a través de la señal de ESPN. Puedes seguir este partido por internet GRATIS en la web de La República Deportes, que te llevará la cobertura minuto a minuto con los goles, jugadas, marcador y resumen final del encuentro después de los noventa minutos.

Con el título de la Premier League ya definido, a Liverpool le quedan cinco partidos hasta el final de la temporada para intentar romper el récord de los 100 puntos instaurado por el Manchester City en la campaña 2017/2018. Con 89 unidades, si los de Klopp mantienen el ritmo avasallador que los llevó a campeonar, la posibilidad de igualar o superar la histórica marca no es solo un sueño.

Liverpool vs. Brighton EN VIVO: antesala del partido

A casi dos semanas de su histórica consagración en la liga inglesa, Liverpool parece haberse curado de la ‘resaca’ que le dejaron los festejos por el campeonato. Tras estrenar el título con una goleada en contra del Manchester City, los ‘Reds’ se repusieron la fecha pasada al vencer en casa 2-0 a Aston Villa.

Respecto al equipo que parará Klopp para este partido, existen dudas acerca del estado físico de James Milner y Dejan Lovren. Ambos tendrán que ser sometidos a revisión antes del viaje para evaluar el resultado del descanso que tuvieron la fecha pasada. En el caso de Joel Matip, se confirmó que se perderá lo que resta de la temporada por una lesión al pie.

Al igual que Liverpool, Brighton tiene prácticamente resuelto su futuro para lo que resta del torneo. Con nueve puntos más que el último lugar de los puestos de descenso, el cuadro de las ‘Gaviotas’ cuenta con un buen margen para no complicarse con pelear la baja en las últimas jornadas.

Respecto a sus chances para este partido, el historial favorece de forma unánime al conjunto de Anfield. Los siete partidos jugados entre ambos desde el 2011 han terminado en victoria del Liverpool. Un dato aún más desalentador es que el Brighton no ha sido capaz de marcarle más de un gol por encuentro a su rival de turno.

Brighton vs. Liverpool EN VIVO: posibles alineaciones

Brighton: Ryan; Lamptey, Duffy, Dunk, Burn; Mooy, Propper, Bissouma, Trossard; Maupay, Connolly

DT: Graham Potter

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

DT: Jürgen Klopp

Liverpool vs. Brighton EN VIVO: historial de partidos

- Liverpool 2-1 Brighton | Premier League

- Brighton 0-1 Liverpool | Premier League

- Liverpool 1-0 Brighton | Premier League

- Liverpool 4-0 Brighton | Premier League

- Brighton 1-5 Liverpool | Premier League

- Liverpool 6-1 Brighton | FA Cup

- Brighton 1-2 Liverpool | EFL Cup

