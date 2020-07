El último lunes 6 de julio, Claudio Pizarro le dio el adiós definitivo al fútbol. Pese a que no pudo ingresar en el partido en el que Werder Bremen salvó la categoría, el delantero fue alzado en hombros por sus compañeros en homenaje a su destacada trayectoria de más de 20 años en Europa.

Con el retiro del ‘Bombardero de los Andes', la delegación peruana en el Viejo Continente ha quedado aún más reducida. ¿Qué futbolistas nacionales todavía representan a nuestro país en las ligas de la UEFA? Repasa la siguiente nota para averiguarlo.

Gustavo Dulanto

El defensa central, exjugador de Universitario, llegó al Boavista de Portugal en julio del año pasado, junto a Iván Bulos. A diferencia del atacante, ‘´Pocho’ consiguió permanecer en el equipo, donde acaba de cumplir su primera temporada marcando un gol en el último partido, nada menos que ante Benfica.

El saldo del zaguero en su primera campaña en Europa es de nueve partidos jugados y dos goles. Si bien en las primeras fechas del torneo luso no fue considerado por el técnico, ha tenido más actividad este año, sobre todo desde la reanudación del fútbol tras la pandemia de coronavirus. Todavía tiene un año más de contrato con las ‘Panteras'.

Luis Advíncula

‘Bolt’ se encuentra jugando su segunda temporada con el Rayo Vallecano, aunque en esta oportunidad en LaLiga Smartbank (segunda división española). A diferencia de Dulanto, esta no es la primera experiencia del lateral en el Viejo Continente, pues ya ha pasado por las ligas de Ucrania, Alemania, Portugal y Turquía.

Sin embargo, sí es la primera vez que se mantiene en un mismo equipo europeo por dos años consecutivos. Con 31 partidos y un gol en el presente curso, Luis Advíncula se ha ganado el puesto en su equipo, el cual pugna por volver a conseguir el ascenso a LaLiga Santander.

Jean Pierre Rhyner

Otro peruano en la segunda división de España es Jean Pierre Rhyner, quien milita en el Cádiz F.C. Si bien el central es suizo de nacimiento, tiene DNI y pasaporte peruano, además de haber manifestado en múltiples oportunidades sus ganas de jugar por el combinado bicolor. Su disponibilidad para ser convocado depende de que la FIFA resuelva su solicitud de representar al Perú, la cual se ha estado aplazando por varios meses.

Jean Pierre Rhyner juega en la segunda división española, donde también militan Luis Advíncula y Jeisson Martínez. Foto: Liga Smartbank.

Jeisson Martínez

Un nuevo caso de un jugador nacional en la liga de ascenso de España. El delantero nació en el Perú, pero ha jugado toda su carrera en clubes de España. Actualmente cumple su segunda temporada en el Fuenlabrada, donde lleva anotados cinco goles y está en la lucha por subir a la primera división.

Miguel Trauco

El ‘Genio’ ha tenido una temporada irregular en el Saint-Étienne, a donde llegó a mediados del año pasado. Durante los primeros meses fue titular y jugaba los noventa minutos, pero desde enero no ha llegado a completar un partido entero. Con la suspensión de la Ligue 1, solo le resta jugar la final de la Copa de Francia ante el PSG para cerrar su primer año en Europa, donde acumula 19 partidos y un gol.

Percy Prado

El mediocampista de 24 años ha desarrollado toda su carrera en el Nantes, aunque recién en la última temporada fue ascendido al primer equipo. Hizo su debut oficial en octubre del año pasado, y en la liga francesa en enero de este año. En total, lleva jugados cuatro partidos con su club, donde tiene contrato hasta junio del 2022.

Sergio Peña

Tras dos temporadas en España y una en Portugal, ‘Peñita’ recaló en el FC Emmen, de la Eredivisie. Cuatro goles en 23 partidos jugados es el saldo del volante, que acaba de obtener la nacionalidad español, lo cual le abre las puertas a otras ligas de Europa, donde podrá jugar sin necesidad de ser inscrito como extracomunitario.

Miguel Araujo

La ‘Fiera’ comparte equipo con Peña en la liga de los Países Bajos. Su llegada se produjo en octubre del 2019, por lo cual tiene menos partidos que su compañero. Sin embargo, desde diciembre Araujo ha sido titular en todos los encuentros del FC Emmen hasta la fecha. Totaliza doce apariciones y un gol.

Sergio Peña y Miguel Araujo llegaron a la Eredivisie para la temporada 2019/2020. Foto: EC Emmen.

Alexei Ríos

El caso de Alexei Ríos es singular, pues es el único jugador de esta lista que ya no puede ser llamado a la selección peruana al haber representado a Bielorrusia en partidos oficiales. Actualmente en el Dinamo Minsk, el delantero de ascendencia peruana por parte de su padre ha disputado quince partidos en la temporada.

Jefferson Farfán

De todos los que se mencionan aquí, es el jugador con más experiencia en Europa. La ‘Foquita’ forma parte del Lokomotiv de Moscú por cuarto año consecutivo, pero, curiosamente, no ha podido jugar un solo partido esta temporada con el ‘Loko’ debido a las constantes lesiones. Su última aparición en la liga rusa fue en mayo del 2019.

Jefferson Farfán llegó en 2016 al Lokomotiv. Foto: AFP.

Paolo Hurtado

El ‘Caballito’ también cuenta con una amplia experiencia en clubes de Europa. Sin embargo, su presente no es nada fácil pues su actual equipo, Konyaspor, pelea por no perder la categoría y quedarse otra temporada en la Superliga turca. Hurtado ha jugado once partidos en esta campaña.

Sin situación definida

Renato Tapia

Tras su salida por fin de contrato del Feyenoord, Tapia aún no ha confirmado en qué equipo jugará la próxima temporada. Sin embargo, parece que su futuro seguirá estando en Europa, pues los rumores lo sitúan en el Celta de Vigo de LaLiga Santander.

Renato Tapia llegaría Celta de Vigo. | Foto: GLR

Cristian Benavente

El caso del ‘Chaval’ tal vez sea el más incierto, pues Nantes decidió no ejercer su opción de compra. El volante debería volver al Pyramids FC de Egipto, aunque desde ese país dijeron que es muy probable que sea prestado nuevamente, pues la nueva política económica del club haría difícil su permanencia.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.