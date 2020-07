Claudio Pizarro le puso fin a su carrera futbolística este lunes en el partido por la permanencia entre el Werder Bremen vs. Heidenheim. ‘El Bombardero de los Andes’ recibió muchos mensajes de sus excompañeros.

Thomas Müller le deseó lo mejor a al excapitán de la selección peruana en la próxima etapa de su vida. “¡Tu carrera futbolística fue fantástica! Fue un placer jugar contigo, leyenda”, aseguró el capitán del Bayern Múnich.

“Gracias por los recuerdos”, escribió Franck Ribery, actual jugador de la Fiorentina. “Legendario Bombardero”, compartió Thiago Alcantara en sus redes sociales. David Alaba aseguró que Pizarro no se puede retirar de ser una leyenda y le deseó lo mejor.

Mesut Özil, excompañero de Claudio Pizarro en el Werder Bremen, le dedicó unas emotivas palabras: “Qué carrera tan larga. Te deseo lo mejor en tu muy merecido retiro”. El español Javi Martínez también compartió su emoción a través de Instagram: “Qué gran carrera, mi amigo”.

Claudio Pizarro se retiró del fútbol con 42 años. (Créditos: Twitter)

El exatacante no disputó ningún minuto de juego en su último encuentro, pero no presentó ningún problema al respecto, pues consideró que lo más importante era que el club siga en primera división.

“Estuve con él tras el partido y le pedí perdón por no haberle hecho jugar en su último partido. La situación simplemente no era la mejor. Me dijo que no le importaba no haber entrado, que lo principal era seguir en primera”, dijo Kohfeldt, DT del Werder Bremen.

