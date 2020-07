Barcelona vs. Espanyol EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la jornada 35 de LaLiga Santander 2020 este miércoles 8 de julio. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN 2 a partir de las 15.00 horas (horario peruano) en el Estadio Camp Nou. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión especial del Barcelona vs. Espanyol EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Barcelona vs. Espanyol, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Con doce puntos por jugar y cuatro de desventaja respecto al Real Madrid (77 puntos), el Barcelona no puede permitirse ningún fallo, al tiempo que debe esperar algún tropiezo de los ‘merengues'.

La goleada 4-1 al Villarreal (5º) el pasado fin de semana, tras dos empates consecutivos, ha animado al equipo blaugrana en la antesala del derbi.

“Lo más significativo es haber marcado. En otros partidos no lo hicimos. Hemos tenido fases buenas, pero nos ha faltado el acierto”, apuntaba el técnico culé Quique Setién, tras el partido contra el ‘Submarino Amarillo’.

“No nos gusta estar por detrás, vamos a luchar por darle la vuelta a la situación sabiendo que no es fácil”, aseguró, por su parte, el central Gerard Piqué, sabedor de que ya sólo caben victorias para seguir soñando con el título.

Enfrente estará un Espanyol que tampoco puede permitirse fallar para mantener sus remotas posibilidades de permanencia en la máxima categoría de LaLiga.

Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: probables alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Piqué, Semedo; Vidal, Busquets, S. Roberto; Messi, Griezmann y Suárez

DT. Quique Setién.

Espanyol: Diego López; J. López, Bernardo, Cabrera, Dídac; Melendo, Roca, D. López, Embarba; Raúl de Tomás y Wu Lei

DT. Rufete

Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: ¿a qué hora se juega el derbi catalán?

Si deseas ver Barcelona vs. Espanyol EN VIVO, aquí te dejamos los horarios para ver este cotejo en las distintas partes del mundo:

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Washington D.C., Miami y Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: ¿en qué canal ver el derbi catalán?

Para poder seguir todos los pormenores del Barcelona vs. Espanyol EN VIVO por LaLiga Santander, podrás presenciarlo por los siguientes canales de transmisión:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Canadá: beIN Sports Canada, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Cuba: ESPN Caribbean

Ecuador: ESPN Play Sur

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD, ESPN Caribbean

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPN Caribbean, SportsMax App, SportsMax 2

España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.