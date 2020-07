Alianza Lima y Universitario de Deportes son los equipos con mayor historia futbolística en el Perú. Los jugadores de estos cuadros, eternos rivales en la cancha, cambiaron las gambetas, las asistencias, entre otras magias del fútbol, por la repartición de puños y bastonazos.

¿Quién tiene más títulos? ¿Quién tiene más hinchas? ¿Quién tiene a los mejores jugadores? Son interrogantes que dividen a cremas y blanquiazules. A esta situación se le suma una nueva discusión: ¿quién es el verdadero campeón de 1934?

Para contextualizar la polémica, es preciso mencionar que en marzo del 2013 Alianza Lima envió un pedido de rectificación sobre el palmarés oficial a la FPF, con respecto al campeonato de 1934, ya que algunas plataformas mostraban a Universitario como el campeón absoluto de aquel entonces.

Han pasado más de 7 años y el mutismo de la Federación solo ha generado un panorama hostil envuelto en mentiras, suposiciones e imprecisiones. De esta manera, se ha engrosado otra mancha al fútbol peruano. ¿Gracias FPF?

Pero, ¿qué pasó en 1934? Vayamos al inicio de todo. Ese año, al igual que en 1931, 1932 y 1933, se disputaron 2 campeonatos: Torneo de Reservas y el de Primeros Equipos. El club con el mejor desempeño en ambas competiciones se hacía acreedor al Título Absoluto.

Para graficar mejor esta operación, esto iba así:

100% de puntos de Primeros Equipos +25% de puntos de Reservas = Campeón Absoluto

Cosas del fútbol, cosas de la historia, Alianza Lima y Universitario terminaron ese campeonato de forma muy ajustada igualando con 21 puntos en el torneo de Primeros Equipos. Sin embargo, en el torneo de reservas, los íntimos, con 23 puntos, superaron a su rival que se quedó con 22.

En consecuencia, haciendo uso del básico sistema operacional mencionado en el cuadro anterior, los blanquiazules obtuvieron 26,75 puntos, mientras que los cremas se quedaron con 26,50. De esta manera, Alianza se consagraba campeón absoluto de 1934, tal y como lo avaló el boletín oficial Nº 161 emitido por la Liga Provincial de Football de Lima de ese año.

Se supone que todo debió quedar ahí; sin embargo, Universitario, por medio de sus dirigentes, hizo un reclamo para que se desempate el torneo de Primeros Equipos.

Así fue, el 20 de febrero de 1935, el Comité de la Liga emite el boletín oficial Nº 164 en el cual invita a ambas instituciones a pactar una fecha y definir al campeón de Primeros Equipos. Ojo, y valga la redundancia, “al campeón de Primeros Equipos”, título que, en ese momento, ya no tenía nada que ver con el Absoluto.

Boletín oficial 164 del fútbol peruano.

Finalmente, el partido se desarrolló un 7 de julio de 1935; sí, un día como hoy. Universitario terminó por imponerse a su rival por 2 a 1, convirtiéndose, de esa manera, en el campeón de Primeros Equipos de 1934.

Conclusión de campeonatos de 1934: Alianza Lima campeón Absoluto y Universitario campeón de Primeros Equipos.

Entonces, ¿qué paso? ¿En qué momento se generó la confusión?

Con el pasar del tiempo, errores periodísticos, en uno que otro caso, en los que no se supo diferenciar o no se investigó, la desemejanza entre un campeón Absoluto y uno de Primeros Equipos trajo sus consecuencias.

Mal trabajo del periodismo peruano que sigue reflejándose hasta el día de hoy en algunas páginas Depor-tivas.

Ese error de diferenciación, finalmente, fue consumado por el periodista deportivo Roberto Salinas, quien se encargó de escribir la historia del fútbol peruano para el libro que publicó la FPF en 1997. En dicha publicación, atribuye el título absoluto de ese año a Universitario de Deportes.

Los dirigentes aliancistas, los últimos, tampoco se salvan pues, la mayoría, ha obviado este campeonato con su actuar de forma directa o indirecta, dándole algún tipo de salida o refuerzo a la postura crema.

El silencio de la Federación Peruana de Fútbol

Han pasado más de 7 años y la FPF no se pronuncia, al parecer no quieren tocar fierro caliente. Se conoce que hubo un informe final con respecto a este tema, informe que nunca salió a la luz. La pregunta es ¿por qué no se hizo público? Si esa documentación hubiese favorecido a Universitario, en nada hubiese cambiado la situación actual y, por ende, habría sido más fácil comunicarlo a la opinión pública.

Sin embargo, si ese informe favorecía a Alianza Lima, hubiese generado mayores reacciones contra la Federación; algo que, seguramente, y lo hace hasta ahora, viene evitando.

Al final, repito, ese informe nunca salió a la luz.

Incluso, hace unos meses me comuniqué con el área de prensa de la FPF para consultar el tema. En un inicio la respuesta fue amable, incluso indicaron que al día siguiente obtendríamos una respuesta sobre el caso. Eso se hizo. Cuando volví a comunicarme, prácticamente, dijeron que ellos no iban a hablar sobre el 34. Actitudes y respuestas que cambiaron en menos de 24 horas, una contradicción total en el actuar. ¿Qué pasó?

Hoy se cumple un día más de una confusión histórica, las redes de Universitario han hecho su parte con publicaciones donde quedan como los ganadores. Alianza, por su parte, y aunque tiene las de ganar, no se ha pronunciado, por lo menos hasta la hora de esta publicación. Un silencio similar que guarda la FPF. Recuerden, el silencio también nos convierte en cómplices.

¿Quién fue el verdadero campeón del fútbol peruano de 1934? Saque sus conclusiones.

