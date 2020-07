Reimond Manco se convirtió hace unas semanas en fichaje del Atlético Grau. Sin embargo, cuando ‘Rei’ se desvinculó de Deportivo Binacional se informó que podría fichar por Alianza Lima.

El volante contestó una pregunta en Instagram donde fue consultado sobre si tuvo la posibilidad de llegar a La Victoria. “Negativo”, respondió el exjugador de Alianza Lima. El ’10′ descartó haber tenido un acercamiento.

Atlético Grau se quedó con Reimond Manco, quien se desvinculó de Deportivo Binacional luego de una serie de disconformidades por la reducción de sueldo que generó la pandemia del coronavirus.

“¡Bienvenido Reimond! Desde Piura nos complace anunciar a Reimond Manco Albarracín como nuevo refuerzo ‘albo’. Estamos seguros que su talento sumará para alcanzar nuestros objetivos este año. ¡Vamos, Grau!”, se compartió en las redes sociales del Atlético Grau.

PUEDES VER Alianza Lima confirma que DT Mario Salas dio positivo a COVID-19 y aclara diagnóstico

Por otra parte, Alianza Lima no se encontraba en búsqueda de un volante, sino un atacante debido a la partida de Adrián Balboa. Luciano Pons, Patricio Rubio y Bernardo Cuesta son los posibles fichajes del cuadro ‘íntimo'.

“El interés está. Se está negociando con mi representante. Yo no me meto mucho en esos temas, pero si se da, yo feliz de ir a Alianza Lima”, comentó Patricio Rubio en una entrevista a Depor; no obstante, no quiso dar mayores detalles.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.