El referente de Sporting Cristal, Jorge Cazulo, se refirió a la llegada de Mario Salas, exdirector técnico ‘rimense’, a Alianza Lima. El mediocampista expreso su respeto hacia el entrenador chileno, aunque dejó muy en claro que ahora les toca ser rivales.

“En lo personal congeniamos muchos, incluso somos muy parecidos en algunas cosas, pero ahora vamos a competir. No seré hipócrita en decir que voy a ver sus partidos esperando que gane, simplemente que le vaya como le tenga que ir. No le deseo ni el bien ni el mal a Mario, pero sí quiero marcar el respeto, cariño y admiración que siento por él”, señaló en entrevista con Al Ángulo.

Por otro lado, el popular ‘Piqui’ habló sobre su posible retiro del fútbol al final de esta temporada. “Hace un tiempo vengo pensando en mi retiro y el día que llegue lo trataré de disfrutarlo y miraré hacia atrás para hacer un balance. Eso sí, seguiré vinculado al fútbol, aunque todavía no sé en qué será”, aseguró.

“No me he puesto a pensar si esta será mi última temporada o el próximo año. Lo que me he propuesto es disfrutar el día a día y ver qué pasa en este retorno luego de la pandemia. Pienso que este tiempo me ayudó para pasar tiempo de calidad con mi familia y los entrenamientos por zoom me sirvieron para fortalecer más mi cuerpo. Por lo pronto, es lindo reencontrarme con Mosquera en el tramo final de mi carrera. Ha sido bueno para mí”, añadió.

Finalmente, Cazulo le dejó un mensaje a los hinchas ‘bajopontinos’. “Yo valoro muchísimo el cariño de la gente. No me gusta la palabra ídolo, no me interesa trabajar para ser ídolo. Tengo la ilusión que ese cariño no es por los títulos que hemos conseguido, sino porque nos identificamos con la gente de Cristal. Lo que siempre me interesó es ser el mejor jugador para Sporting Cristal, no del campeonato”.

