Wimbledon 2008: a 12 años de la victoria de Nadal frente a Federer, en una de las mejor finales de la historia

Los miembros del ‘Big Three’ —junto a Novak Djokovic—, Rafael Nadal y Roger Federer, regalaron una de las finales más épicas en la historia del tenis cuando se enfrentaron el 6 de julio de 2008 en Wimbledon. Se cumplen 12 años desde que la hierba del All England Club vio a ‘La Fiera’ demostrar de qué estaba hecho y superar en 4 horas y 48 minutos a ‘Su Majestad'.

Años atrás, Rafa confesó en una entrevista que Wimbledon 2008 ha sido la victoria más emocionante de su carrera. Aquel día, el partido comenzó a las 14:36 y acabó a las 21:16 con un mal golpe de Federer que quedó en la red. Nadal venció con parciales de 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8) y 9-7. Las dos irrupciones por lluvia fueron clave para darle más emoción a un encuentro entre dos titanes que tuvo de todo, como remontadas y neutralización de bolas para partido.

Rafael llegó a Londres con el lema “la tercera es la vencida”, ya que en 2006 y 2007 había sucumbido en las finales ante el mismo rival: Roger Federer. Con cinco Grand Slams en su vitrina, ‘La Fiera’ volvía a la hierba de Wimbledon con las mangas recortadas de su camiseta, mayor determinación y un instinto asesino para ganar el título que se le hacía esquivo dos años consecutivos; sin embargo, la clase y majestuosidad del juego de Roger no serían tarea sencilla.

La derrota de 2007 en Wimbledon fue un golpe duro para Rafael Nadal, pocos deportistas logran superar una caída de tal magnitud. Pero la grandeza de ‘Rafa’ hizo que vuelva más fuerte en 2008. El español contó que lloró durante media hora en el vestuario tras dejar escapar el partido con Roger Federer en cinco sets. Asimismo, tuvo que convencerse de que no podía volver a perder en el All England Club frente a ‘Su Majestad’.

Cuando Roger estrelló esa derecha en la red, todo explotó en el interior de Nadal, quien se tiró al suelo boca arriba y no lo podía creer. Corrió para abrazar a su rival y consolarlo, se trepó a las gradas para ver a su familia y a su equipo de trabajo. El suizo afirmó en esa oportunidad que el español tenía la solidez de una roca. Desde esa final, comenzó a volver loco a Roger Federer; es el mérito de haber batallado tantos años con quizás el mejor tenista de la historia.

El título de Wimbledon 2008 significó un empujón anímico enorme para Rafael Nadal, quien ganó la presea dorada en los Juegos Olímpicos de ese mismo año; además, se convirtió en el número uno de la ATP por primera vez en su carrera.

#Wimbledon 2008. El mundo presenciaría unos de los encuentros mas gloriosos en la historia del deporte. Despues de 11 años, otra vez se ven las caras. Nadal vs Federer. pic.twitter.com/I7pVhOAHYS — MundoTenis (@WorldTennis7) July 12, 2019

Según diversos especialistas de la raqueta, la final de 2008 entre Rafael Nadal y Roger Federer ha sido el mejor partido de la historia. En 2019, una voz autorizada en el mundo del tenis, el siete veces ganador de Grand Slams, John McEnroe, recordó el épico encuentro disputado en Wimbledon por ambos gladiadores.

“La calidad es mejor que nunca. He visto muchos partidos de tenis, he comentado mucho y visto mucho y jugado mucho. Si coloca todo junto, no hay duda en mi mente en general, el partido de 2008 entre Roger y Rafa es el mejor partido de la historia”, confesó McEnroe.

