Juventus vs. AC Milan EN VIVO | Ver Milan vs. Juve Gratis por Internet | Protagonizan este martes (TRANSMISIÓN ONLINE vía ESPN 2 y RAI TV) una nueva edición del ‘derbi dei Campioni’ por la jornada 31 de la Serie A de Italia. Este partidazo se jugará en San Siro y podrás seguir el minuto a minuto de los mejores momentos, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Juventus vs. Milan?

Si quieres ver Juventus vs. Milan EN VIVO, históricos clubes que no saben lo que es perder desde que reinició la Serie A, en esta nota te mostramos los horarios en los distintos países:

Perú: 2.45 p. m.

México: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami, Nueva York y Washington D.C.): 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Italia: 9.45 p. m.

Líder incontestable de la Serie A, la Juventus (1° con 75 puntos) se enfrenta este martes al AC Milan (7º con 46 unidades) y puede dar un gran salto hacia el título en caso de un paso en falso de la Lazio (2º) frente al Lecce (18º) que juega antes.

La Juventus, que tiene siete puntos de ventaja sobre la Lazio, se desplaza a San Siro para intentar lograr un quinto triunfo consecutivo, desde la reanudación, y acercarse así a un noveno Scudetto seguido en la Serie A.

El equipo de Gianluigi Buffon, que ahora es el futbolista con más partidos de la historia de la Serie A, con 648 apariciones, solo cuenta como único paso en falso con la derrota en la final de la Copa de Italia contra el Nápoles, en los penales.

El AC Milan, que lucha con AS Roma (5º) y Nápoles (6º) por una plaza en la siguiente edición de la Europa League, tiene la ocasión de confirmar su victoria (3-0) obtenida en el terreno de la Lazio el sábado pasado.

Último antecedente del Juventus vs. Milan en Serie A

Canal de transmisión para ver Juventus vs. Milan

Para poder ver el partido Juventus vs. Milan EN VIVO por la jornada 31 de la Serie A de Italia, a continuación te mostramos los canales de transmisión de esta gran rivalidad del fútbol italiano:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

Italia: DAZN, RAI TV, ESPN Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Alineaciones probables del partido Juventus vs. Milan

AC Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paqueta, Calhanoglu; Rebic.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo y Dybala,

