Como uno de los representantes de la selección peruana en la anterior generación, Roberto el ‘Chorrillano’ Palacios recordó el inolvidable encuentro entre la ‘blanquirroja’ y Bolivia en la Copa América 2004, en el cual se hizo figura con el golazo que revivió al equipo.

En una exclusiva conversación con Líbero, el exjugador de Sporting Cristal se refirió al empate de la escuadra ‘inca’ ante los del altiplano, que empezaron el duelo consiguiendo una parcial victoria por 2-0, y en el que además no jugó desde el arranque.

“Antes de entrar a la cancha era lo que yo vivía un día antes porque estuve un poco complicado con fiebre. A la vez me llama el ‘profesor’ Autuori a su cuarto y me dice que yo no iba a arrancar, que quería probar con tres delanteros, y bueno yo le dije que no se preocupara, al final era él el que decidía. Además, le agradecí que me haya llamado y me haya dicho”, contó el ‘Chorri’ Palacios.

Además, añadió: “Empezamos 0-2 el primer tiempo y yo la verdad que me movía, calentaba, corría para acá, corría para allá, la hinchada que estaba ahí en sur gritando mi nombre, pidiendo que entrara... eso era más motivación para uno, pero transcurrían los minutos y el ‘profe’ ni me miraba. Yo estaba desesperado y le decía: ‘Profe, escuche a la hinchada, por favor’”.

En cuanto al momento que le tocó ingresar al campo contó que pasó un momento tenso cuando no tenía la indumentaria necesaria para ingresar al campo, por lo cual vivió prolongados minutos de desesperación por no poder salvar a la selección peruana.

“Yo calentaba con un chaleco y mi camiseta se la había dado a un utilero, y este se va a no sé dónde a traer no sé qué cosa y yo desesperado por mi camiseta porque el ‘Profe’ me llamaba para ingresar. No te imaginas como estaba yo... lo quería ‘matar’. Al final logró salir del túnel, le arranché mi camiseta y me metí un pique”, relata. “Gracias a Dios entro y empatamos el encuentro que iba a ser un desastre, porque imagínate empezar la Copa América en tu casa, debutando contra Bolivia y perderlo, no pues. No había manera”, sostuvo.

Asimismo, contó que la sensación de anotar fue positiva, ya que era un duelo clave para la competencia al ser el primer partido de la primera fase, necesario para sumar y clasificar a los cuartos de final de la Copa América, que se jugaba en la capital peruana.

“Tú vas pensando cómo se te va creando el espacio, entonces cuando me viene la pelota la paro. Me viene uno (rival) y le hago el ‘sombrerito’ para poder quedar frente al arco, y de ahí me dio tiempo para acomodarme hacia mi pierna izquierda. Salió un golazo y la verdad que contento porque mi familia estaba ahí. Estaban tristes porque no había arrancado, pero les dije que no se preocupen porque yo iba a entrar y le cambiaba la cara al partido. Y así fue”, enfatizó Roberto Palacios.

