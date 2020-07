La selección peruana tiene varias figuras que destacaron a lo largo de su historia. Entre las viejas glorias podemos mencionar a Teófilo el ‘Nene’ Cubillas, Héctor Chumpitaz, Alberto ‘Jet’ Gallardo, César Cueto, Ramón Quiroga y otros exfutbolistas que defendieron los colores patrios. Cada uno guarda alguna anécdota especial y el ‘Loco’ reveló una que se dio en el camino rumbo a Argentina 78.

El argentino nacionalizado peruano defendió la ‘blanquirroja’ en dos Mundiales, Argentina 1978 y España 1982. Del proceso de clasificación para jugar su primera Copa del Mundo guarda un recuerdo imborrable cuando le tocó pararse a doce pasos del punto penal. Según cuenta, ante Ecuador atajó un penal estando con un dedo roto.

“Me acuerdo clarito porque antes de atajarlo el delantero Ángel Liciardi, un argentino nacionalizado, me rompe un dedo y no podía doblar la mano, pero no salí de la cancha y así se lo tapé, porque él mismo pateó. En esa época no importaba si estabas mal de un dedo o la rodilla, jugabas todo por la selección. Ahora que tengo un montón de años me pasa la factura y me duelen hasta las ideas”, declaró en entrevista para Trome.

Esa anécdota sucedió el 20 de febrero de 1977 en el empate a uno entre la selección peruana y la escuadra norteña. El encuentro se desarrolló en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito; Juan Carlos Oblitas abrió el marcador a los 43′ y Fabián Paz y Miño puso la paridad en el complemento (53′).

El penal atajado por el ‘Loco’ Quiroga se produjo a los 79′. Según cuenta el comentarista deportivo, en esas épocas, lograr detener un penal era una cosa de intuición; “en ese tiempo no había la información que hay ahora de los pateadores”, recordó.

