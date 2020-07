No pudo pisar el gramado. Luego de que el equipo alemán, Werder Bremen salvará la categoría tras empatar de visita 2 a 2 con el Heidenheim, muchos se preguntaron ¿por qué director técnico no hizo ingresar a Claudio Pizarro en este partido?, considerando que era el último encuentro en su trayectoria tras el anuncio de su retiro.

Florian Kohfeldt, estratega de equipo conocido como ‘Los Lagartos', manifestó que después de haber obtenido la permanencia en la bundesliga, le pidió disculpas a Claudio Pizarro por no considerarlo en su último encuentro como profesional, tras casi 25 años de carrera.

“Estuve con él después del partido y me disculpé por no poder hacerlo entrar en su último juego. (...) desafortunadamente la situación no estaba para ello”, expuso el técnico alemán de 37 años, al ser consultado por su decisión de no contar con el delantero nacional.

No obstante, Kohfeldt resaltó la noble respuesta del artillero de 41 años luego de mantener el diálogo. “No me importa, lo principal es que estamos en la Bundesliga”, expresó Pizarro, quien se mostró contento por el resultado del Werder Bremen y también por el generoso gesto de sus compañeros al despedirlo con una emotiva celebración.

Mensaje de agradecimiento de Claudio Pizarro

Horas después de que los ‘Lagartos’ hayan sellado su permanencia en primera división, Claudio Pizarro decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para dirigirse a sus seguidores para agradecerles todo el apoyo.

“¡¡¡Gracias, chicos!!! ¡¡¡Gracias, Werder Bremen!!!”, se lee en la publicación del exatacante de Alianza Lima, quien también adjuntó una foto con sus compañeros en el vestuario tras la celebración.

Mensaje de agradecimiento de Claudio Pizarro en Instagram.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.