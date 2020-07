Jorge Luis Pinto se llevó de Alianza Lima los más gratos recuerdos en las dos etapas en las que estuvo. En más de una ocasión ha expresado su amor por la ‘blanquiazul’ y ese aprecio es recíproco desde el lado de la barra. Un episodio que lo marcó años después de haber dejado Matute fue el gesto del hincha ‘íntimo’ que le lanzó una camiseta al final del Costa Rica-Grecia por el Mundial Brasil 2014.

El técnico colombiano por ese entonces tenía bajo su tutela al elenco centroamericano, que aquel 29 de junio logró el pase a cuartos de final tras vencer a los europeos en la tanda de penales (5-3). La emoción fue desbordante, y se complementó con un hecho inesperado. Desde una de las tribunas un hincha de Alianza Lima hizo todo lo posible para lograr su atención, y obtuvo su cometido, sobre esta anécdota habló.

“Esa foto en que estoy con la camiseta, es de un hincha de Alianza que aparece apenas termina el partido ante Grecia en el Mundial. Entonces, (el hincha) estaba en el borde de la tribuna yo paso y me dice ‘Jorge Luis’, y me tira la camiseta, la levanto y me dice bésela (se le quiebra la voz). Fue impactante, es un momento de esos que aparecen, es extraño esto de un hombre cómo aparece aquí y me tira preciso la camiseta de Alianza. Fue un lindo instante de mi vida”, recordó Pinto en una Live de Instagram con periodista deportivo colombiano Alex Ramírez.

En la misma charla, el estratega ‘cafetero’ resaltó que su paso por Matute lo lleva muy marcado en el corazón. Recordó la campaña de 1997 en el cual logró sacar campeón al elenco victoriano después de varios años.

“Fue un proceso extraordinario, un proceso difícil, muy duro, en un equipo atrevido, de esos equipos calientes, el mejor del Perú. Llevaba 18 años sin ser campeón y felizmente ese año hicimos una campaña fuera de serie, ganamos el primer torneo y ganamos el segundo, no hubo final, ni hubo nada, un éxito total”, aseguró Jorge Luis Pinto.

Sobre la hincha de Alianza Lima dijo lo siguiente: “Con un desborde que nunca he visto en mi vida en un país como esa vez con Alianza”.

PUEDES VER Binacional confirma tres casos positivos de COVID-19 en su plantel

Pinto estuvo en Alianza Lima en dos etapas, su primer encuentro fue en las temporadas 1997 y 1998,; y la segunda se dio en 1999 y 2000, tras un breve paso por el Millonarios FC de su país.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.