Ángel Comizzo: “Los jugadores del 2013 me enseñaron lo que es Universitario”

Por tercera vez en su carrera, Ángel David Comizzo dirigirá a Universitario de Deportes y lo hará por toda la temporada 2020 de la Liga 1 Movistar. En un entrevista exclusiva con ESPN FC, el popular ‘Indio’ habló de su regreso a la entidad ‘merengue’ y el sentimiento especial que siente por los colores del conjunto de Ate.

“Hay algo que yo siempre cuento. Lo que es la ‘U’ me lo enseñaron los jugadores del 2013. Yo no sabía lo que era ese sentido de pertenencia tan fuerte que hay y eso me lo enseñaron aquellos jugadores que estuvieron conmigo”, sostuvo en primera instancia Comizzo en diálogo con ESPN FC.

“Antonio Gonzales, Rainer Torres, John Galliquio, José Carvallo, Miguel Torres. Todos esos jugadores más los jóvenes que en ese momento apuntaban como Romero, Christofer (Gonzáles), como (Josimar) Vargas. Un sinfín de jugadores que estaban muy identificados con la institución, que tenían muy bien puesta la camiseta y que tenían ese sentido de pertenencia que lo hace único. Ellos me enseñaron lo que es la ‘U'. Me identifiqué tanto que tenemos un feeling especial con la ‘U'”, añadió.

Comizzo no se entrometerá en los problemas administrativos del club

Ángel Comizzo tomó el lugar del uruguayo Gregorio Pérez, de 72 años, cuyo contrato con Universitario de Deportes caducó porque a causa de su edad no podía trabajar de manera presencial, debido a la pandemia del coronavirus.

Al ser consultado sobre los problemas administrativos que atraviesa la escuadra ‘crema', el estratega argentino dejó en claro que no se meterá en problemas “que no le competen”.

“Te voy a decir lo mismo que te dije cuando viene en el 2019, a mí me contrata la ‘U’ y yo trabajo para la ‘U’ y me debo a la ‘U'. No tengo por qué inmiscuirme en situaciones que no me competen, en este caso, problemas entre administraciones, porque yo no me debo a ellos, me debo al club y a esta camiseta. No trabajo para nadie más”, acotó.

