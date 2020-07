¡Nuevo evento estelar! Jorge Masvidal enfrentará a Kamaru Usman en UFC 251

Cuando todo apuntaba que el próximo show de UFC se iba a quedar sin evento estelar, la compañía de MMA acaba de firmar una de las peleas más esperadas del año. Jorge Masvidal dio un paso al frente y será el reemplazante de Gilbert Burns en el evento estelar de UFC 251 y enfrentará a Kamaru Usman por el título mundial de peso welter.

De esta manera, UFC ofrecerá, con solo una semana de anticipación, una pelea mucho más atractiva que la agendada originalmente. Lamentablemente para Gilbert Burns, un positivo por COVID-19 lo dejó fuera de la pelea titular.

La pelea original era interesante pero, para muchos, Burns aún no estaba listo para una oportunidad titular o, cuando menos, había retadores con mayor calibre. Su ausencia dejaba un lugar difícil de llenar. No obstante, UFC tenía un ‘as bajo la manga’.

Jorge Masvidal venía coqueteando las últimas semanas con una renuncia a UFC, sin embargo, aceptó reemplazar a Burns y ahora retará a Usman en el evento estelar del show que llevarán a acabo en el UFC Fight Island en Abu Dhabi.

Masvidal viene con una racha de 3 KO seguidos, victorias que han relanzado su carrera y le han dado el título no oficial de ser el tipo más rudo (BMF). No es secreto que el peleador de ascendencia peruana y el campeón Usman no se llevan bien, incluso han tenido un enfrentamiento durante una conferencia de prensa.

De esta forma, la pelea entre Uman y Masvidal será el nuevo evento estelar de una cartelera totalmente apasionante para los fans de las MMA. Alexander Volkanovski defenderá su recién ganado título de peso pluma ante el excampeón Max Holloway, además, Petr Yan y José Aldo pelearán por el título de peso gallo que dejó vacante Henry Cejudo hace meses.

