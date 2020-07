Real Madrid volvió a ganar gracias a un gol de su capitán, Sergio Ramos. El defensa convirtió su segundo penal consecutivo en LaLiga Santander para darle la victoria a los blancos por 1-0 sobre el Athletic Club, aunque su actuación no solo le ganó el reconocimiento de sus hinchas, sino también la crítica de sus rivales por una polémica acción en contra de Raúl García.

Sobre los 29′ del segundo tiempo, Ramos pisó al jugador del cuadro vasco en el área del Madrid, provocando que este cayera sobre el campo de juego acusando el dolor. Sin embargo, la jugada no fue sancionada por el árbitro, ni tampoco el VAR llamó a su revisión, por lo que el partido continuó con normalidad.

Una vez finalizado el encuentro, el zaguero de 34 años reconoció que hubo contacto con el adversario, pero le restó importancia al considerar que no influyó en el trámite del juego. “Es cierto que piso a Raúl García, pero está detrás de mí y no lo veo. No está el balón en ejecución de jugada, no creo que sea nada, piso un poco la bota de Raúl, pero no es una jugada determinante”, declaró.

Sobre su nuevo gol de penal, el central afirmó que se siente a gusto cuando se hace cargo de cobrar ese tipo de faltas. “En lo único que pienso es en la importancias de los tres puntos. En los momentos de máxima tensión es cuando más a gusto me encuentro y creo que soy el idóneo para asumir esa responsabilidad”, dijo.

Con el triunfo ante Athletic, Real Madrid llegó a los 77 puntos y se mantiene como líder de LaLiga Santander. El equipo dirigido por Zinedine Zidane le sacó siete puntos de ventaja al Barcelona (que juega más tarde contra Villarreal) y, a falta de cuatro fechas para el final del torneo, acaricia un nuevo título.

