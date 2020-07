“Es involuntario”: árbitro español explicó por qué el pisotón de Sergio Ramos no es penal

Una de las postales más comentadas que dejó el partido del Real Madrid ante el Athletic Club por la fecha 34 de LaLiga Santander fue la jugada entre Sergio Ramos y Raúl García. El defensa del cuadro blanco pisó a su adversario en el área de su equipo, pero ni el árbitro ni el VAR determinaron que hubo falta en aquella acción.

Después del encuentro, Ramos se justificó alegando que, al final, “la jugada no fue determinante”. Además, agregó que el contacto no fue intencional. “Es cierto que piso a Raúl García, pero está detrás de mí y no lo veo”, declaró el capitán del cuadro madridista.

Esta es la interpretación que comparte el exárbitro español Juan Andújar Oliver. El experimentado réferi fue consultado por el diario Marca para conocer su análisis del polémico pisotón, ante lo cual dejó más que claro su veredicto. “A diferencia de la pena máxima que originó el 0-1, el pisotón de Sergio Ramos a Raúl García es involuntario”, manifestó.

El exréferi de 71 años también dio su opinión acerca del penal cobrado a favor del Madrid por otro pisotón, esta vez en contra de Marcelo. “Una jugada que en el campo no parece punible nos permite ver a través de la tecnología que hay un pisotón de Dani García sobre Marcelo y que tiene que ser castigado con la pena máxima”, declaró para el mismo medio.

A pesar de la controversia desatada, Real Madrid volvió a sumar un triunfo y ya suma siete victorias consecutivas. Con 77 puntos a falta de cuatro partidos, los blancos le han sacado una importante ventaja a su escolta, Barcelona, y todo parece indicar que, salvo alguna catástrofe, el cuadro capitalino volverá a levantar el título del campeonato español.

