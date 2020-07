El duelo entre el Real Madrid vs. Athletic Bilbao no solo tuvo la atención de los hinchas ‘merengues’, sino también de los ‘azulgranas’. Incluso el plantel principal del FC Barcelona no fue ajeno a lo que pasó en el estadio San Mamés, pues una caída de su archirrival le daba una esperanza en su lucha por el título de LaLiga. Arturo Vidal fue uno de ellos, y fiel a su estilo dejó un mensaje en Instagram.

La victoria del elenco dirigido por Zinedine Zidane se gestó gracias al gol de penal de Sergio Ramos. La conquista del defensa central fue producto de una decisión del VAR a raíz de las dudas que tuvo el juez central. Un minuto después sucedió una jugada similar por el pisotón que le propinó dentro del área el capitán ‘blanco’ a Raúl García.

PUEDES VER Real Madrid y el VAR: polémica por el pisotón de Sergio Ramos que no fue revisado en la pantalla

La acción en contra del jugador del Athletic no fue llevada al VAR porque el árbitro interpretó una acción sin intención. Fue ahí que inició la polémica en las redes sociales, debate en el que se instaló Arturo Vidal.

El jugador chileno publicó en sus historias de Instagram un emoji sonriente, justo después del pitazo final firmada la victoria del Real Madrid. Todo indica que Vidal se burló de las polémicas arbitrales.

El triunfo de la escuadra ‘merengue’ los hace acreedores de 3 puntos de oro que los coloca en la punta con 77 unidades. FC Barcelona se mantiene segundo con 70, y este domingo tendrá la posibilidad de recortar la distancia cuando enfrente al Villarreal.

Arturo Vidal se burló de la victoria del Real Madrid ante Athletic. Foto: Instagram

