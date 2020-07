Barcelona vs. Villarreal EN VIVO | Ver Villarreal contra Barcelona Gratis por Internet | HOY se enfrentan (EN DIRECTO vía DirecTV Sports y Movistar+) por la jornada 34 de LaLiga Santander. Este partido se jugará en el Estadio de la Cerámica y podrás seguir el minuto a minuto de los mejores momentos, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Villarreal?

Si deseas ver Barcelona vs. Villarreal EN VIVO, clubes que están en puestos de clasificación para los torneos europeos, aquí te dejamos los horarios para ver este cotejo en las distintas partes del mundo:

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Washington D.C., Miami y Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Historial del Barcelona vs. Villarreal: ¿Quién ganó el último partido?

La edición más reciente del Barcelona vs. Villarreal por LaLiga se dio el 24 de setiembre de 2019, que se llevó a cabo en el Camp Nou de la ciudad de Cataluña con la presencia de miles de fanáticos.

En ese partido, el conjunto ‘azulgrana’ se llevó la victoria tras vencer por 2-1 al ‘Submarino Amarillo’ gracias a los goles de Antoine Griezmann y Arthur Melo, quien dejó al Barça para fichar por la Juventus.

Pronóstico y/o apuestas del Barcelona vs. Villarreal

Casas de apuestas Villarreal Empate FC Barcelona Te Apuesto 4.50 4.25 1.50 Inkabet 4.00 4.10 1.80 Betsson 3.95 4.15 1.82 Bet365 4.00 4.20 1.75

¿En qué canal ver Barcelona vs. Villarreal?

Para poder seguir todos los pormenores del Barcelona vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga Santander, podrás presenciarlo por los siguientes canales de transmisión:

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Alineaciones posibles del partido Barcelona vs. Villarreal

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Pau Torres, Albiol, Alberto Moreno; Cazorla, Anguissa, Iborra, Chukwueze; Alcácer y Gerard Moreno.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Semedo; Riqui, Busquets, Rakitic; Griezmann, Luis Suárez y Messi.

