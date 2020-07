Cristiano Ronaldo y su “grito de libertad” frente a Torino

Decían que el confinamiento no le había caído nada bien, pues desde que regresó a las canchas no era el mismo. Sin embargo, más rápido y ágil que nunca, Cristiano Ronaldo saltó al campo del Allianz Stadium con la consigna de no desentonar en el clásico de Turín y lo logró. Las agujas del reloj anunciaban el minuto 61 de juego cuando el portugués tomó el balón y desde fuera del área nos deslumbró con un tiro excepcional, de esos a los que nos tenía acostumbrados.

Golazo de tiro libre de ‘CR7’ que dejó el vuelo del arquero Sirigu solo para la postal del recuerdo. A sus 35 años, el Comandante dijo presente y confirmó que está vigente, pues el tanto le dio tranquilidad a Juventus para imponerse 4-1 a Torino y, con el, Cristiano rompió el maleficio de no haber anotado de tiro libre en la Serie A.

Con este alcanzó los 55 goles de tiro libre en su carrera profesional, ha marcado por esta vía con el Manchester United 13 tantos, con el Real Madrid 32 tantos y con Portugal 9. Pero como si eso fuera poco, el portugués en este 2020 llegó a los 16 goles y cuatro asistencias con la camiseta de la ‘Vecchia Signora’, con un importante promedio al influir en ataque: participa en un gol cada 73 minutos.

Ya lleva 729 goles oficiales en su carrera y es el primer jugador de Juventus en marcar 25 goles en la Serie A desde 1961.

El partido

El cordobés Dybala abrió el marcador tras una gran jugada dentro del área apenas a los 3′. Un detalle: el argentino (que se vio afectado por la COVID-19) celebró en todos los partidos desde el regreso de la Serie A (Bologna, Lecce, Genoa y Torino). Con este tanto, el jugador del seleccionado argentino ya suma 12 en esta competición y no hay dudas que en cada encuentro se le ve más conectado con Cristiano.

Los locales aumentaron la ventaja por intermedio de Juan Guillermo Cuadrado, a los 29 minutos. El lateral -uno de los más destacados del clásico- se proyectó al ataque, gambeteó dentro del área y sacó un derechazo cruzado. La asistencia, claro, fue de Cristiano Ronaldo.

Ya en el cierre del primer tiempo los visitantes lograron el descuento. Andrea Belotti, de penal, colocó el 2-1 en el tanteador, poco pudo hacer Gianluigi Buffon.

En el complemento, Torino salió mucho más agresivo y en los primeros minutos tuvo dos llegadas muy claras. Sin embargo, en el momento más incómodo para Juventus, el equipo que conduce Maurizio Sarri encontró la tranquilidad a través de un tiro libre majestuoso de Cristiano Ronaldo. Ya cerca del final del derbi, el francés Koffi Djidji trató de cortar un centro desde la izquierda del brasileño Douglas Costa y la metió dentro de su propio arco.

Un nuevo festejo para Juventus, que busca dejar atrás el golpe de la final de la Copa Italia ante Napoli. La ‘Vecchia Signora’ , con un record de ocho títulos consecutivos, tiene 75 puntos y va en camino del noveno, con buena ventaja sobre su más inmediato perseguidor, Lazio, (68 pts), que jugará ante Milan.

Buffon presente en los libros de historia

El arquero Gianluigi Buffon logró el récord histórico de partidos jugados en la máxima categoría del Calcio con 648 encuentros de liga, superando los 647 de Paolo Maldini, emblema de Milán. El campeón del mundo en Alemania 2006, que en enero cumplió 42 años, se inició en Parma, donde debutó el 19 de noviembre de 1995 contra Milán cuando apenas tenía 17 y era el tercero en el plantel que tenía por delante al lesionado Bucci y al habitual recambio de Nisto.

