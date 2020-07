Bremen vs. Heidenheim EN VIVO HOY lunes 6 de junio desde el Voith-Arena en el partido de vuelta por el playoff de la Bundesliga. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO GRATIS a partir de la 1.30. p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports y ESPN. Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

Claudio Pizarro no disputó ni un solo minuto en el choque de ida, pero en esta ocasión el cuadro del peruano está obligado a ganar si quiere permanecer en la Primera División de Alemania. Su técnico está en el ojo de la tormenta por los malos resultados y podría darle varios minutos dependiendo del resultado.

El contrato del peruano terminó cuando la Bundesliga llegó a su fin, pero con la lucha por la permanencia, el Bremen extendió la firma por seis días más; por lo que ante Heidenheim jugará su encuentro final como profesional. El ‘Bombardero’ se lesionó en la primera práctica del club de cara a la reanudación del fútbol alemán y no ha conseguido anotar en toda la temporada.

El técnico Florian Kohfeldt no podrá contar con el defensor Niklas Moisander por sanción, ya que fue expulsado en el duelo anterior en los minutos finales. Davy Klaassen seguirá liderando el mediocampo; mientras que seguirá apostando por Milot Rashica, Niclas Füllkrug y Yuya Osako como sus estrellas en el ataque.

La historia de Heidenheim es diferente, pues no es un grande del balompié germano; a diferencia del Bremen, es todo lo contrario y parte como el menos favorito en esta llave. Sin embargo, este humilde club del sur de Alemania tiene 173 años de historia y pese a que nunca ha jugado en Primera ha conseguido subir desde la liga regional hasta la Segunda División y busca lograr el tan ansiado Ascenso.

Con respecto al cotejo de ida, el FCH no corrió riesgos y esperó en su campo ante un cuadro ‘Lagarto’ que no se encontró en el campo, pero poco a poco fue perdiéndole el miedo y el respeto e incluso pudo llevarse la victoria porque tuvo las claras opciones de abrir primero el marcador.

Werder Bremen vs. Heidenheim EN VIVO: posibles alineaciones del partido por el playoff de la Bundesliga

Werder Bremen: Jiri Pavlenka; Milos Veljkovic, Marco Friedl, Ludwig Augustinsson; Theodor Gebre Selassie, Maximilian Eggestein, Davy Klaassen, Philipp Bargfrede; Niclas Füllkrug, Milot Rashica, Yuya Osako.

Heidenheim: Kevin Muller; Marnon Busch, Patrick Mainka, Timo Beermann, Norman Theuerkauf; Niklas Dorsch, Sebastian Griesbeck, Kevin Sessa, Maurice Multhaup; Tim Kleindienst, Denis Thomalla.

Werder Bremen vs. Heidenheim EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido por el playoff de la Bundesliga?

¿Dónde ver el Werder Bremen vs. Heidenheim LIVE STREAMING por el playoff de la Bundesliga?

Los canales dónde se podrá ver el Werder Bremen vs. Heidenheim EN VIVO por el playoff de vuelta de la Bundesliga son los siguientes:

Werder Bremen vs. Heidenheim EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido el playoff de la Bundesliga?

Werder Bremen vs. Heidenheim EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido el playoff de la Bundesliga? | Mapa

El lugar donde se disputará el Werder Bremen vs. Heidenheim EN VIVO por el playoff de vuelta de la Bundesliga es en el estadio Voith-Arena, ubicado en la ciudad de Heidenheim an der Brenz, en el estado federado de Baden-Württemberg, Alemania.

Werder Bremen vs. Heidenheim EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido el playoff de la Bundesliga?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Werder Bremen vs. Heidenheim EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.