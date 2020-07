El triunfo del Real Madrid ante Athletic Club por la fecha 34 de LaLiga Santander desató una polémica en la que participaron jugadores, medios, árbitros y hasta algunas autoridades de los clubes de España. Las críticas estuvieron dirigidas a la actuación del VAR en el partido, pues mientras que la tecnología permitió cobrar un penal a favor del cuadro blanco por un pisotón a Marcelo, no sucedió de la misma forma en una jugada similar protagonizada por Sergio Ramos en contra de Raúl García.

Esta cuestión no fue ajena para Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona. Si bien no mencionó directamente al cuadro merengue, el directivo se quejó de que las intervenciones del videoarbitraje tienden a ser parcializadas. “El VAR no está siendo equitativo, está favoreciendo siempre al mismo equipo. Tiene que mejorar, es la mejor liga del mundo y no está a la altura”, declaró en diálogo con la cadena COPE luego del partido contra Villarreal.

PUEDES VER Real Madrid y el VAR: polémica por el pisotón de Sergio Ramos que no fue revisado en la pantalla

Respecto al triunfo del cuadro ‘culé' frente al ‘Submarino’, se mostró optimista y aseguró que aún no han dado por perdido el campeonato. “Ha sido una victoria importante por el juego, con dominio absoluto, goles... Merecíamos tener una victoria tan plácida. Este es el camino de un equipo campeón. Vamos a luchar por LaLiga hasta el final”, dijo.

También le restó importancia a lo que se dice respecto a Quique Setién y su posible salida de la dirección técnica. Afirmó que el entrenador cuenta con el respaldo tanto de los dirigentes como del plantel profesional. “Sé que hay rumores sobre Setién, pero es falso, tiene la confianza de la directiva y los jugadores” aclaró.

PUEDES VER Mister Chip criticó a árbitro por no cobrar penal tras pisotón de Ramos a García [VIDEO]

Zidane niega ayuda de los árbitros

Los cuestionamientos a su triunfo no cayeron bien en Real Madrid, sobre todo para el técnico Zinedine Zidane. En conferencia de prensa luego del encuentro ante el conjunto vasco, el estratega francés se mostró bastante fastidiado con las acusaciones de supuestas ayudas arbitrales.

“Parece que ganamos por los árbitros y no es así. Sí, estoy cansado. Al final siempre hablamos de lo mismo, pero esto no va a cambiar. Hay personas que hacen su trabajo y ya está, hay que respetarlo. Nosotros vamos a seguir con lo que estamos haciendo, centrarnos en el fútbol y nada más”, expresó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.