Rodrigo Vilca es una de las promesas de Deportivo Municipal, pero no descarta intentar probar suerte en Alianza Lima en caso lo llamen. El mediocentro ofensivo ya mantuvo conversaciones con el cuadro de La Victoria, pero todavía no hubo una propuesta oficial.

“Si me llegan a llamar estaría muy contento. Uno trabaja para eso. Estoy agradecido que me consideren en Alianza Lima; sin embargo, me debo a Deportivo Municipal y deseo ganar un título con el club o clasificar a un torneo internacional”, dijo Vilca para ‘Dámelos Siempre'.

El volante ya tuvo la oportunidad de vestir la camiseta ‘blanquiazul’ cuando salió de César Vallejo. “Me voy para las pruebas en Alianza Lima, pero me dieron duro en los entrenamientos. El ‘profe’ ‘Chicho’ Salas me puso de titular y no sé qué pasó que terminé en Municipal”, relató.

Rodrigo Vilca se consideró un jugador con cabeza fría porque sus padres y hermano lo aconsejan. Sobre ser llamado una de las revelaciones de la Liga 1, el mediocentro explicó que se mantiene muy tranquilo y feliz, pero siempre trabajando con humildad para seguir mejorando.

Pese a que el futbolista de 21 años sueña con llegar a la selección peruana, descartó estar en conversaciones con alguien de La Videna. “Trabajo para eso, me vengo preparando bien en casa. Ya volvemos a las canchas y quiero que arranque el campeonato. Un llamado a la selección sería muy bonito”, concluyó.

