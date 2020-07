Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO se enfrentan desde el Estadio San Mamés EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2, Sky Sports, Mitele Plus y Movistar a las 7.00 p. m. en el horario peruano y a las 2.00 p. m. en España por la jornada 34 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Los dos equipos llegan eufóricos a la cita después de haber dado pasos de gigante en las últimas jornadas para alcanzar sus respectivos y ambiciosos objetivos. En esa carrera, ambos son los dos mejores equipos de las ocho últimas jornadas. El Real Madrid con 21 puntos de 24 posibles y el Athletic con 17.

Los de Zinedine Zidane llegan lanzados a San Mamés, con una firmeza que les ha impulsado a firmar el pleno de triunfos con el regreso de la competición tras el parón por la pandemia. Remontada la desventaja con el Barcelona y obtenida una renta que es oro tan cerca del final del campeonato. Cuatro puntos más el golaveraje dejan la Liga teñida de blanco y a falta de un golpe final en San Mamés en una jornada en la que los de Quique Setién visitan a otro equipo en gran racha como el Villarreal. Si el Real Madrid supera la jornada manteniendo al menos su ventaja, ya se sentirá campeón.

PUEDES VER LaLiga 2020 clasificación: repasa la tabla de posiciones y programación de la fecha 34

La ausencia del centrocampista colombiano James Rodríguez es la sorpresa de Zinedine en la convocatoria del Real Madrid para medirse al Athletic Club en San Mamés, con las bajas por lesión de Eden Hazard, Raphael Varane y Nacho Fernández.

Unas molestias por un fuerte golpe en el tobillo operado del belga Hazard provocan que se pierda su segundo partido de la semana tras el Getafe. Mientras, el francés Varane sufre una cervicalgia tras un fuerte golpe sufrido en el último partido que le deja fuera por precaución, mientras que Nacho sigue recuperándose de su lesión muscular.

La novedad en la convocatoria de Zidane es la entrada del canterano Javi Hernández para ocupar el hueco que deja Varane, que hasta el Getafe era el jugador de campo con más minutos tras jugarlo todo después del parón.

PUEDES VER La respuesta de Zidane sobre la posible salida de Messi del Barcelona [VIDEO]

En esa inesperada buena situación, el Athletic se debate en lo anímico entre los beneficios que le puede dar un mayor descanso que su rival de cara al encuentro, algo a lo que Garitano da una extraordinaria importancia, y la pena de no poder contar con su público, siempre clave para derrotar al Madrid en el choque más esperado en Bilbao cada temporada.

El técnico del Athletic parece que podrá poner sobre el terreno de juego a su once titular. Un bloque que ha redondeado tras el parón con la titularidad de Unai López e Iñigo Córdoba, ya claros dueños de las dos únicas posiciones en disputa durante toda la temporada.

Con información de EFE

¿A qué hora es el juego entre Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

El partido Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO, por la jornada 34 de LaLiga Santander, será este domingo 5 de julio en el Estadio San Mamés. Mira los horarios del duelo de acuerdo a tu ubicación:

- México: 7.00 a. m.

- Perú: 07.00 a. m.

- Colombia: 07:00 a. m.

- Ecuador: 07.00 a. m.

- Chile: 08.00 a. m.

- Argentina: 09.00 a. m.

- Uruguay: 09.00 a. m.

- Estados Unidos (Nueva York): 08.00 a. m.

- España: 2.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE gratis?

El partido de Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO se transmitirá vía ESPN 2, Movistar+LaLiga y MiTele Plus, y otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: Fox Premium, Fox Sports App, Fox Sports Web

- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- China: PPTV Sport China, iQiyi, QQ Sports Live

- Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1

- Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

- Guatemala: Sky HD

- Honduras: Sky HD

- Internacional: Bet365, Facebook Live

- Italia: DAZN

- Japón: WOWOW, DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

- Rusia: Sportbox.ru, Матч! Футбол 1, Telesport, Сила, matchtv.ru

- España: Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

¿Cómo ver Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE?

Para ver Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de DirecTV Sports, Movistar+ y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de LaLiga Santander.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO se enfrentan este domingo 5 de julio en Estadio San Mamés a las 7.00 p. m. en el horario peruano y a las 2.00 p. m. en España.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Vinícius Júnior, Karim Benzema.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Ander Capa, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García, Unai López, Iñaki Williams, Iker Muniain, Inigo Córdoba; Raúl García

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellano y Leonés)

Árbitro VAR: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño)

Estadio: San Mamés.