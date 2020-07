Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 34 de LaLiga Santander 2020 este domingo 5 de julio. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN 2 a partir de las 07.00 a. m. (horario peruano) en el Estadio San Mamés. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión especial de la defensa al liderato del Real Madrid ante el Athletic Bilbao EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada del Real Madrid y Athletic Bilbao, goles, incidencias de los futbolistas y más.

El Real Madrid afronta una de sus mayores pruebas en busca del título liguero. Los dirigidos de Zinedine Zidane visitan la casa del Athletic de Bilbao con el objetivo de ampliar su racha ganadora a siete desde que regresó la actividad deportiva en territorio ibérico.

El Athletic Bilbao pinta como un duro reto para el elenco ‘merengue’ por su estado de forma y su deseo de acceder a la próxima edición de UEFA Europa League. Los de Gaizka Garitano suman dos triunfos consecutivos y se ubican a cuatro puntos del Getafe, poseedor del último pasaje hacia el segundo torneo más importante de clubes en Europa.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: ausencias

Real Madrid llega a territorio ‘vasco’ con la ausencia del futbolista colombiano James Rodríguez. Pese a las bajas por lesión de Eden Hazard, Raphael Varane y Nacho Fernández; el volante ‘cafetero’ no figura en la lista final de ‘Zizou’ para enfrentar al Bilbao.

Unas molestias por un fuerte golpe en el tobillo operado del belga Hazard provocaron que se pierda su segundo partido de la semana tras el Getafe. Por su parte, el central francés Raphael Varane no estará en San Mamés tras sufrir una cervicalgia luego de un fuerte golpe en el último partido.

Athletic parece que podrá poner todas su cartas sobre la mesa. Un bloque que ha redondeado tras la detención del fútbol con la titularidad de Unai López e Iñigo Córdoba, ya claros dueños de las dos únicas posiciones en disputa durante toda la campaña.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

DT. Zinedine Zidane

Athletic Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Muniain, Córdoba; Raúl García.

DT. Gaizka Garitano

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga Santander.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellano y Leonés)

Árbitro: VAR: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño)

Estadio: San Mamés.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO: horario

Perú: 7.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

Ecuador: 7.00 a. m.

Colombia: 7.00 a. m.

Uruguay: 9.00 a. m.

Brasil: 9.00 a. m.

Argentina: 9.00 a. m.

Venezuela: 8.00 a. m.

Chile: 8.00 a. m.

Paraguay: 8.00 a. m.

Bolivia: 8.00 a. m.

Alemania: 2.00 p. m.

Portugal: 1.00 p. m.

Reino Unido: 1.00 p. m.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO: canales

Sigue la transmisión del partido entre Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO vía ESPN 2, Movistar+LaLiga y MiTele Plus, y otros canales.

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.