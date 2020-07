NBA: los 29 mensajes que los jugadores podrán llevar en sus camisetas

La NBA está pronta a reanudarse en Disney. Será una temporada ajustada con varios partidos casi todos los días. Millones de personas podrán seguir los encuentros a través de la televisión alrededor del mundo. Por ello, los jugadores de los distintos equipos han querido aprovecharlo para enviar mensajes de justicia y esperanza.

La NBA y la NBPA (el sindicato de jugadores de la NBA) llegaron a un acuerdo para que los jugadores puedan lucir mensajes de justicia social en el reverso de sus camisetas en lugar de sus respectivos nombres.

Aunque no es una obligación, la iniciativa sería adoptada por muchos de los jugadores que expresaron su indignación por el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis y su apoyo a los diversos movimientos sociales que luchan contra el racismo.

Según Marc J Spears de The Undefeated, estos son lo 29 mensajes aprobados que los jugadores podrán llevar en su indumentaria:

PUEDES VER NBA: Vince Carter dice adiós a los tableros tras 22 años de carrera

Black Lives Matter: las vidas de los negros importan

Say Their Names: di sus nombres

Vote: vota

I Can’t Breathe: no puedo respirar

Justice: justicia

Peace: paz

Equality: igualdad

Freedom: libertad

Enough: suficiente

Power to the People: poder para el pueblo

Justice Now: justicia ya

Say Her Name: di su nombre

Yes We Can: sí se puede

Liberation: liberación

See Us: míranos

Hear Us: escúchanos

Respect Us: respétanos

Love Us: ámanos

Listen: escucha

Listen to Us: escúchanos

Stand Up: levántate

Ally: aliado

Anti-Racist: anti-racista

I Am A Man: yo soy un hombre

Speak Up: habla alto

How Many More: cuántos más

Group Economics: grupos económicos

Education Reform: reforma educativa

Mentor: mentor

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.