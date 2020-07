Verón: “Si Messi quiere venir a Estudiantes, tiene la 10 asegurada”

Los rumores que indican que la historia de Lionel Messi en el Barcelona va llegando a su fin ha levantado el interés de un sinnúmero de equipos alrededor del mundo. Incluso, algunos clubes de Argentina como el Newell’s se han ilusionado con contar con el astro argentino. Ahora, se ha sumado Estudiantes de La Plata.

Juan Sebastián Verón, actual presidente del club ‘Pincha’, se refirió al futuro de Lionel Messi y avivó una remota posibilidad de tenerlo en las filas de Estudiantes de La Plata. “Si quiere venir acá, tiene la 10 asegurada”, aseguró en entrevista con EFE.

Sin embargo, de una manera más realista, Verón indicó que la decisión recaerá solamente en el futbolista. "Más allá de eso, no me lo imagino fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo esto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión, sus ganas y todo lo que le rodea, lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro", aseguró.

Sobre el momento del Barcelona, fue claro al decir que el club ‘azulgrana’ está “en un momento de transición”. “Una opinión desde fuera no te puedo dar. No es un período bueno para el equipo, va sufriendo un recambio y son difíciles esos recambios; es difícil encontrar a un Xavi y a un Iniesta, no lo vas a encontrar tampoco. Aquellos que están, obviamente, van sumando años, es un momento de transición y complejo que en definitiva tendrán que trabajar para encontrar la respuesta a todo eso”, manifestó.

Finalmente, Verón opinó sobre la reactivación del fútbol luego de la para por la pandemia. “No va a ser algo sencillo. Creo que el fútbol tiene que ir a un lugar con más preponderancia de la que tenía anteriormente. Cuando uno habla de un club de fútbol hace la cuenta de que es un club en el que se contratan jugadores, se forma un equipo y nada más; y va más allá. Acá los clubes son multideportivos, clubes sociales que contienen a muchos chicos. El fútbol tiene que desarrollarse desde lo educativo y lo nutricional”, sentenció.

