Lionel Messi: ¿se acerca el adiós?

Verlo por momentos deambular en el lugar donde, quizás, más cómodo se siente, es sinónimo de infelicidad. Lionel Messi no pasa por un buen momento en el Barcelona y la razón no sería únicamente la situación deportiva que atraviesa el cuadro azulgrana, pues es un secreto a voces que la relación del denominado ‘mejor del mundo’ con la directiva del club no es la mejor.

Que se filtren datos y conversaciones de vestuario, sumado a las rebajas salariales son algunos de los desencuentros entre el argentino y la institución, tal es así que según la Cadena SER, Messi, cansado también de que se le atribuyan decisiones fuera del ámbito que le corresponde, decidió paralizar las negociaciones para la renovación del contrato que lo une a la institución hasta el verano del 2021.

Como se recuerda, en el último convenio firmado en el 2017, ‘Lio’ puso una cláusula en la que especificaba que podía dejar Barcelona al final de la temporada 2019-2020, por lo que tenía que avisar su decisión en el mes de mayo. El argentino no informó nada y automáticamente se prolongó su contrato hasta junio 2021. Incluso, su padre ya había comenzado a negociar con el presidente Josep Maria Bartomeu el nuevo vínculo, pero todo habría quedado paralizado ante la molestia del argentino.

El dinero no es problema

El salario no era ni es un problema para que Messi se quede en Barcelona, pues se supo que el ’10′ aceptaba una cantidad similar a la que percibe ahora: cerca de 60 millones de euros.

Sin embargo, a las viejas disputas entre la directiva y el plantel se le sumaron problemas en el vestuario. Los líderes del grupo no están cómodos con la gestión del entrenador Quique Setién. “Quizá Setién lo entendió mal, no podemos ganar la Champions jugando como antes de la suspensión”, contradijo públicamente el capitán al técnico durante los meses que no hubo competencia, después de que el técnico se animara a soñar con el título del torneo continental de clubes.

Tras la cuarentena, el Barcelona regresó peor, pues en los últimos seis partidos cosechó tres victorias y tres empates, resultados que lo llevan a casi despedirse del título de La Liga con un Real Madrid imparable. Para quitarle el título al conjunto merengue, los catalanes necesitan sumar un punto más que los madrileños, ya que estos tienen ventaja deportiva (por los partidos entre ellos) en caso de terminar igualados en puntos.

Buscan retenerlo

A esto hay que agregarle que ‘La Pulga’ está desencantada con el proyecto deportivo del Barcelona en los últimos años. El máximo goleador en la historia del club cree que, después de la obtención de la última Champions League en la temporada 2014/2015, la política de fichajes no fue la adecuada. Le prometieron un equipo ganador, y en las siguientes tres ediciones fue eliminado en cuartos de final. En la anterior llegó hasta semifinales, donde cayó ante el campeón, Liverpool.

Es por ello que, en su afán por retener al argentino en Barcelona, los directivos tomaron la decisión de ir en busca de Neymar. “En el Barza creen que es mejor, de momento, dejar enfriar el enfado de Messi y no hacer, por el momento, ninguna oferta para la extensión de su contrato. Quieren convencer a Leo con hechos y no con palabras. Para ello tendrán que traer de vuelta a Neymar, una tarea que parece muy difícil”, aseguran medios españoles.

El Manchester City es una posibilidad

El periodista de Fox Sports Christian Martin que radica en Gran Bretaña señaló que todas las condiciones se dan para que el argentino juegue en el Manchester City de Pep Guardiola, quien conoce muy bien a Messi ya que lo dirigió en el cuadro azulgrana. “La posibilidad de que Messi deje Barcelona y venga al Manchester City es real. Así me lo confi rman mis fuentes en Catalunya y en Inglaterra. Las condiciones deportivas y extradeportivas serían positivas para todos los involucrados”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Las cifras

27 goles y 21 asistencias lleva Lionel Messi esta temporada.

700 goles suma el capitán del Barcelona en lo que va de su carrera.