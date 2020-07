Inter vs Bolonia EN VIVO ONLINE GRATIS a través de ESPN EN DIRECTO por Internet a las 10:15 horas (Perú) desde el estadio Giuseppe Meazza. Recuerda que si quieres ver el Inter vs Bolonia, podrás disfrutarlo a través de La República Deportes, donde estará el MINUTO A MINUTO, mejores jugadas y goles.

El Inter de Milán, tercer clasificado, se resiste a dar por perdido el título en la Serie A tras golear 6-0 en casa al Brescia. Los de Conte deberán enfrentar al Bolonia con el conocimiento de que en caso ganen se pondrán a un solo punto de la Lazio.

El Inter brilló especialmente por el chileno Alexis Sánchez con un gol y dos asistencias. Los ‘neroazzurros’ se encuentran en este momento a 11 puntos de la Juventus con nueve partidos por jugar.

Pese a que todo puede suceder en el mundo del fútbol, se antoja muy complicada una remontada histórica ante la Juventus; sin embargo, el Inter no puede descuidarse pues el Atalanta es su escolta a su solo cuatro unidades.

Inter asume el reto frente a un Bolonia que ya no pelea por nada en la Serie A por lo que debe estar atento y no dejar ir puntos que le puedan costar caro a final de temporada.

Inter vs. Bolonia EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Serie A?

Inter vs. Bolonia EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Serie A?

