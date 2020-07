Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO LIVE Stream | Los ‘Reds’ reciben a los ‘villanos’ por la jornada 33 de la Premier League en el mítico estadio de Anfield. Este encuentro está pactado para las 10.30 a.m. (horario peruano) con TRANSMISIÓN EN DIRECTO ONLINE de ESPN 2.

Además, debes saber que La República Deportes se encargará de llevarte el minuto a minuto ONLINE GRATIS por INTERNET. En la cobertura podrás encontrar los goles, mejores jugadas y resumen al término del cotejo.

Liverpool no le sacó lustre al título conseguido luego de 30 años en la jornada anterior. Los ‘Reds’ se confiaron y fueron vapuleados por el Manchester City por 4-0 jugando de visita. Por esa razón, Jürgen Klopp y sus dirigidos buscarán lavarse la cara venciendo a su rival de turno en su fortín de Anfield.

De todas formas nada le quitará el título al Liverpool que saca al City 20 puntos de diferencia con 28 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y un registro de 70 goles a favor y 25 en contra.

Por su parte, el Aston Villa viene de perder contra el Wolves, lo que le deja en puestos de descenso con 27 puntos, producto de 7 victorias, 6 empates y 19 derrotas, habiendo marcado 36 goles y recibido 60.

Los números apuntan a que los ‘villanos’ poseen una defensa poco confiable a los largo de la Premier League. Desde la reanudación, en 4 partidos ha sumado 2 puntos empatando con Newcastle y Sheffield United, habiendo perdido además de contra el Wolves y Chelsea.

Horario: Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO

- Costa Rica: 12:30

- México: 1:30 p.m.

- Perú: 1:30 p.m.

- Colombia: 1:30

- Ecuador: 1:30 p.m.

- Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 2:30 p.m.

- Bolivia: 2:30 p.m.

- Paraguay: 2:30

- Chile: 2:30 p.m.

- Argentina: 3:30 p.m.

- Brasil: 3:30 p.m.

- Uruguay: 3:30 p.m.

- España: 8:30 p.m.

- Italia: 8:30 p.m.

- Francia: 8:30 p.m.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO Liverpool vs. Aston Villa?

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- .Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- China: PPTV Sport China, QQ Sports Live

- Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- República Dominicana: RUSH, Sky HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- El Salvador: Sky HD

- Guatemala: Sky HD

- Honduras: Sky HD

- Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- España: DAZN

- Reino Unido: BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event

- Estados Unidos: NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, NBC Sports App, Telemundo, NBCSports.com

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

