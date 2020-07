Nueve mil deportistas universitarios tienen la esperanza de volver a entrenar

El último 24 de mayo se publicó el decreto N° 094-2020, el cual hacía referencia al regreso de las actividades deportivas bajo los protocolos sanitarios aprobados por el Instituto Peruano del Deporte y el Ministerio de Salud. No obstante, aún queda pendiente la situación de 9.000 deportistas universitarios que se preparaban para participar en la vigésima cuarta edición de la Universiada (juegos deportivos entre universidades de todo el país).

La Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP), entidad que cuenta con 56 universidades afiliadas, aún no tiene claro el panorama deportivo para lo que resta del 2020; a pesar del levantamiento de las restricciones decretadas por el Ejecutivo ante la pandemia de la COVID-19.

FEDUP a la espera del visto bueno

El ente rector del deporte universitario ya trabaja con el IPD y el MINSA los protocolos de bioseguridad acorde a las determinaciones del gobierno central, para reanudar los entrenamientos y futuras competencias. En tanto, su presidente considera importante el retorno del deporte en esta instancia.

“Yo creo que sí debemos reanudar actividades. Nosotros también generamos puestos de trabajo para impulsar la vida productiva. Ahorita muchos entrenadores, profesores de educación física han sido suspendidos de sus labores por no contar de manera presencial con sus alumnos”, manifestó Carlos Torres Llapa, mandamás de la FEDUP en diálogo con La República.

Desde el inicio de la cuarentena muchos atletas de las distintas casas de estudios superiores llevaron su ejercitación física y técnica a las plataformas virtuales. Este método no convenció al dirigente deportivo, por considerarlo poco efectivo ante la falta de asistencia.

“Todos están aislados y están haciéndolo de manera virtual, pero no tienen ningún monitoreo. Cuando regresen, las cosas que estuvieron haciendo las tendrán que volver a realizar con su entrenador de manera presencial para poder tomar los controles correspondientes”.

Durante el primer semestre del 2020 la Federación solo ha organizado competencias virtuales en disciplinas deportivas individuales como el ajedrez, wushu, taekwondo, karate, festivales E-Sports de FIFA y Dota. Estos torneos seguirán el resto del año. En paralelo, se evalúa realizar certámenes presenciales de atletismo, natación, tenis de mesa, tiro, escalada y levantamiento de pesas; siempre y cuando reciba el visto bueno de las autoridades.

En lo económico, la FEDUP se ha visto afectada por la falta de ingresos. De acuerdo a Torres Llapa, el deporte Universitario dispone de una subvención anual de casi el 5 % del presupuesto del IPD. El resto proviene de los pagos de afiliaciones anuales e inscripciones que se cobra por cada competencia deportiva a lo largo del año.

Frente a esta situación, la organización ha propuesto al IPD que subvencione todo el plan deportivo del 2020-II con una suma de 150.000 soles, para reactivar el deporte en la universidad. Con este monto se estaría costeando los gastos de capacitaciones técnicas y de gestión; además de los protocolos de bioseguridad como pruebas rápidas e implementación de infraestructuras.

Universiada 2020 en suspenso

La norma dictada por el Ejecutivo, decreto N° 094-2020, exhorta a que toda actividad deportiva no debe contar con la asistencia de aficionados ni aglomerar a más de diez personas.

En esa línea, la Universiada Lima 2020 a cargo de la FEDUP y la Universidad San Ignacio de Loyola no se concretarían en el presente año.

“Las universidades que clasificaron el año pasado en los distintos torneos regionales se han visto afectadas económicamente, no podrán asistir por una falta de presupuesto. Eso no se podrá hacer por lo que veo”, manifiesta Torres Llapa.

De confirmarse la no realización de la justa deportiva en la asamblea general del próximo mes de agosto, existe la posibilidad de un aplazamiento hasta las vacaciones de medio año del 2021.

Situación del deporte universitario en el Perú

Según la ley 30476, las universidades públicas y privadas están obligadas a sostener un Programa Deportivo de Alta Competencia (Prodac). En el caso de la educación particular esta cuenta con tres tipos de becas de estudio; la beca parcial, la beca total y la beca total especial. Por su parte, en los centros de estudios públicos el plan incluye los costos de alimentación, salud, vivienda, material de estudio y deportivo.

Si bien son miles los deportistas universitarios inscritos en la FEDUP, no todos tienen el rótulo de alto nivel; por ello, Torres demanda que el Estado peruano le brindé más atención al deporte a nivel superior mediante la unificación de instituciones con la intención de formar más atletas competitivos, incentivar la investigación e insertar al deporte dentro de la malla curricular.

“El apoyo del Estado hacia el deporte universitario debe incrementarse en la participación internacional; por ello se tendría que hablar con cada federación para que nuestro calendario se inserte en su calendario federado para poder estar unido y tener una sola idea”, afirma el dirigente deportivo.

El director, también asegura que los centros de estudios superior, en su mayoría, no integran la pirámide del deporte nacional al no participar en el proceso captación y formación de talentos que nutren los distintos seleccionados nacionales.

“El atleta que tiene el país o la federación también lo tiene la universidad. A él no lo forma la federación, no lo forma el estado; proviene de otro lugar no de un Centro de Alto Rendimiento; entonces, dónde encajamos nosotros”, sentencia el titular de FEDUP.