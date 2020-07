En Alianza Lima recuerdan con mucho cariño a Nicolás Tagliani por sus goles y su corazón; sin embargo, del otro lado de la vereda tienen amargas memorias con el delantero argentino. El ‘Loco’ le anotó a Universitario de Deportes en un intenso clásico.

Durante una entrevista con Líbero, Nicolás Tagliani confesó que pese a estar por un corto tiempo en La Victoria hizo grandes amigos y se encariñó mucho con el club. “En mi casa me dicen ‘peruano’ porque todo el día estoy mandando saludo allá”, explicó.

No todo es felicidad, pues no solo los hinchas de Alianza Lima lo recuerdan, fanáticos ‘cremas’ también han invadido sus redes sociales para intentar hacerle pasar un mal rato.

“Siempre me agarro con alguno de la ‘U’ y el Facebook no te deja insultar, no te deja nada. Por decirle ‘boludo’, o sea ‘huevón’ a uno, me bloquearon un mes la cuenta. Una cosa de locos”, narró Nicolás Tagliani entre risas.

El exjugador argentino contó su experiencia en el clásico del fútbol peruano: “Yo iba de entrada y me entero cuando llegaba a la cancha que era suplente. Me quería matar porque no entendía por qué no jugaba”.

En la banca de suplentes, Tagliani recibió muchos insultos por los hinchas de Universitario, pero cuando le tocó entrar, el ‘Loco’ le dijo a uno que cuando haga el gol se lo iba a gritar a él.

“Entré e hice el gol a menos de cinco minutos de entrar. Me saqué la camiseta, la amargura, me saqué todo”, concluyó el ‘Loco’, quien cumplió su promesa y gritó el gol contra la tribuna de Universitario.

