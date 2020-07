Nelson Olveira: “El dinero que ofrecieron en Gimnasia por Jefferson Farfán era poco”

En los últimos 20 años en Alianza Lima ha tenido presencia uruguaya en casi todas sus zonas, desde el arco, pasando por la defensa, mediocampo, delantera y también en la dirección técnica. Algunos destacaron más que otros, uno de los jugadores herederos de la ‘garra charrúa’ que pudo destacar fue Nelson Olveira, el temperamental defensa que se vistió de blanquiazul en la temporada 2002 y parte de 2003.

La República se contactó con el exjugador desde su natal Uruguay donde pasa la cuarentena. El ‘Canario’ recordó su paso por Matute, el frustrado fichaje de Jefferson Farfán al fútbol argentino, y cómo en Uruguay y Colombia es reconocido por los hinchas ‘íntimos’.

Tras retirarse del fútbol, el exjugador se preparó para ser director técnico. Antes del inicio de la pandemia tenía una propuesta para ejercer la profesión en Venezuela, sin embargo, este proyecto se estancó.

Sobre esta nueva faceta no pudo ocultar su deseo de volver al Perú para tomar las riendas de algún equipo, con esta idea le preguntamos si aceptaría trabajar con Universitario. El exdefensa la tiene clara.

“A nivel de jugadores es una cosa, a nivel de entrenador es otra. Pero, los que estamos identificados con un club, tenemos que respetar eso, entonces no podría llegar”.

“Hoy, por más que estemos sin trabajo, al estar identificados con una institución como Alianza Lima no podríamos llegar a trabajar en Universitario”, agregó Olveira.

Nelson compartió vestuarios con Jefferson Farfán cuando el peruano empezaba a sobresalir en el fútbol peruano. Sobre la ‘Foquita’ guarda buenos recuerdos, su juego ‘pícaro’ lo cautivó, y según cuenta, no hubo otro jugador que se asemeje al ’10′ de la selección peruana.

Ha seguido las campañas de Alianza Lima y el proyecto que representó Pablo Bengoechea en los últimos años. Desde el ojo técnico, ningún jugador surgido en Alianza lo sedujo para querer tenerlo en algún equipo.

“No he visto, desde que salí de Alianza, un Jefferson Farfán, no vi más un Junior Viza, un Rinaldo Cruzado, entonces no puedo llevar un jugador que no cumpla las características que mostró en su momento Farfán en Alianza, hoy no lo veo, no sé qué pasó ahí”, sostuvo Nelson Olveira.

Jefferson Farfán y el pase frustrado a Gimnasia La Plata

Antes del PSV Eindhoven, Jefferson Farfán tuvo ofertas que llegaron del fútbol argentino, uno de los clubes interesados en contar con los servicios de la ‘Foquita’ fue Gimnasia y Esgrima La Plata. Así lo pudo corroborar Olveira, quien luego de dejar Matute pasó al ‘Lobo’.

Incluso, hubo una primera propuesta tras la goleada que le propinó Gimnasia a Alianza por la Copa Libertadores 2003. Luego de ese encuentro, los directivos de la institución argentina pusieron sobre la mesa un monto económico, pero este no cumplía con las expectativas.

“Me preguntaron por él. Es más, antes de venir yo (Argentina) le había manifestado a Jefferson que después del partido contra Gimnasia que perdimos ya lo querían comprar (a Farfán), pasó que habían ofrecido poca plata por eso no se lo llevaron antes”, confesó el uruguayo. “La plata que ofrecieron no era la correcta para llevar a una promesa”, recalcó.

Alianza Lima fue una familia, pero tuvo que irse

En Matute lo recibieron con los brazos abiertos, encontró un grupo el cual lo ayudó a sentirse en casa. Ese grupo era encabezado por Henry Quinteros, su compatriota Gustavo Roverano y José Soto. Quiso haber permanecido en Alianza Lima más tiempo, pero no le gustaron algunas cosas externas al equipo.

“Quedé como hincha, de la gente no tengo que reclamar, de los compañeros menos, se hicieron las cosas bien, eso es bueno, siempre dejar una marca donde va a trabajar”.

“Hubo cosas que no me gustaron y se estaban haciendo. Yo no me quería ir de Alianza, pero me tuve que ir porque había cosas que se estaban manejando mal y no me sentía a gusto. Entonces, cuando una persona no se siente a gusto y tiene una cláusula de salida, en ese caso que yo la tenía, me llevaron al límite de querer irme”, manifestó el exjugador de Peñarol.

Nelson Olveira jugó en Colombia, Argentina y Venezuela, después de pasar por el Perú. Recuerda que tras dejar la ‘blanquiazul’ los hinchas siguieron reconociendo su labor como en el bloque defensivo.

“Acá en Uruguay hay mucha gente de Alianza Lima y me los he encontrado en Colombia y Venezuela. Eso es bueno, que te reconozcan, te pidan una foto, te hablen de los partidos, de los clásicos”, afirmó el ‘charrúa’.

La era Pablo Bengoechea en Alianza

El exdefensa defendió el estilo de Pablo Bengochea, el cual fue criticado por un gran sector de la hinchada señalando que no iba con la identidad de juego.

“Esos mismo que hablan, tenían que habérselo preguntado a los técnicos hace 11 años por qué no ganaban. Si hace 11 años atrás habían pasado por Alianza técnicos del fútbol peruano y tenían estilo que aplicaba en Alianza, ¿por qué no salían campeón? Vino Pablo y salió campeón a la uruguaya, llegó a la Libertadores, vuelve a llegar a una final del campeonato en el cual tiene toda la posibilidad de perder porque las finales se juegan a ganar, y si lo ganó el otro equipo es porque hizo las cosas bien”, dijo.

Sobre la labor de sus compatriotas Bengoechea y Gregorio Pérez en la Liga 1 indicó: “cuando el futbolista habla bien de un entrenador es que algo le dejó más allá de los títulos, Gregorio estuvo menos de un año y los jugadores que están hablaron bien de Gregorio quiere decir que algo les dejó. Pablo salió campeón a Alianza Lima después de 11 años. La gente está agradecida y los jugadores también”.

Dispuesto a dirigir a Alianza Lima

Ahora como director técnico le gustaría vivir una experiencia más portando la ‘blanquiazul’. Nelson Olveira resalta que, en un hipotético caso le toque asumir esa labor, practicaría un fútbol rápido de la mitad de la cancha para adelante y con una defensa firme. “El fútbol se gana con goles, no con el merecimiento o con la pelota en los palos. Entonces, tratemos de trabajar para hacer goles”.

Para el ‘Canario’, la hinchada de Alianza es igual a la de Peñarol, supo defender ambas camisetas y vivió de cerca la temperatura que provenía de ambas barras. “Pierda, gane, llueva o salga sol, sean entradas caras o baratas, siempre vas a encontrar gente y eso es lo lindo y bueno: tiene un equipo grande sin desmerecer a los demás”.

