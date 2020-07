Los tres delanteros que Alianza Lima tiene en carpeta para la reanudación de la Liga 1

Conseguir al delantero de Alianza Lima es todavía una tarea pendiente para la dirigencia ‘blanquiazul', que lucha contra el reloj para designar al nuevo goleador del equipo y ocupante de la plaza que dejó el uruguayo Adrián Balboa, ¿quiénes son los nombres que están en carpeta?

Después de que se frustrara la llegada de Jonathan Herrera, en la tienda victoriana no darán oportunidad a que se les escape otro elemento del gusto de Mario Salas, por lo cual analizan con celeridad al que será el elegido, que saldría entre Luciano Pons, Patricio Rubio y nada menos que Bernardo Cuesta.

De acuerdo a la información del diario Líbero, el entrenador chileno definirá al ‘9′ de la escuadra entre estos tres jugadores. En el caso de Rubio —compatriota del DT— ha tenido la oportunidad de dirigirlo, por lo cual conoce de sus habilidades, además el ‘mapocho’ aseguró que le ilusiona la idea de jugar en Alianza Lima.

Alianza Lima en búsqueda del nuevo '9'. | Foto: GLR

“El interés está. Se está negociando con mi representante. Yo no me meto mucho en esos temas, pero si se da, yo feliz de ir a Alianza Lima”, sostuvo Patricio Rubio en una entrevista a Depor; sin embargo, no quiso dar mayores detalles.

Mientras que Luciano Pons de San Martín de Tucumán de Argentina es uno de los futbolistas del gusto de Mario Salas, incluso estuvo en la carpeta del equipo de La Victoria cuando Miguel Ángel Russo era director técnico de los ‘íntimos'.

Por su lado, Bernardo Cuesta es un viejo conocido de la Liga 1, quien no solo es voceado por Alianza Lima, pues desde México anuncian que es una opción para Puebla de Juan Reynoso. Lo cierto es que el argentino se desvinculó recientemente de su club Buriram United Football de Tailandia. ¿Cuál será el favorito?

