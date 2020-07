Juventus vs. Torino EN VIVO | Ver Juve vs. Torino por Internet | Se enfrentan este sábado (ONLINE GRATIS vía ESPN 2 y RAI TV) por la jornada 30 de la Serie A de Italia. Esta nueva edición del se jugará en el Allianz Stadium y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Juventus vs. Torino?

Si quieres ver Juventus vs. Torino EN VIVO, rivales históricos en la Serie A pero con una amplia diferencia de puntos en la tabla de posiciones, aquí te dejamos los horarios en los diversos países:

México: 10.15 a. m.

Perú: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Florida y Nueva York): 11.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Chile: 12.15 p. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

La Juventus, líder en Italia, puede dar un nuevo paso hacia el título este sábado en el derbi contra el Torino. En el arco ‘bianconero’ estaría en principio el veterano Gianluigi Buffon, con lo que fijaría un nuevo récord de partidos jugados en la Serie A.

La ‘Vecchia Signora’ tiene cuatro puntos más que la Lazio (2º), que recibe el mismo día en la jornada 30 al AC Milan (7º), pero más allá del pulso por el ‘Scudetto’, las miradas estarán puestas en el emblemático ‘Gigi’ Buffon, quien superaría los 647 de Paolo Maldini si juega en el derbi de Turín.

A su cuenta en Serie A, Gianluigi Buffon añade 175 con la selección italiana, además de los que jugó en Copa de Italia, Champions League y Europa League. También el puñado que disputó en Francia con el París Saint-Germain, lo que le lleva a una cifra vertiginosa: 1.089 partidos como profesional, a la espera del duelo de este sábado.

Con la Juventus, el club más importante de su carrera, el arquero de 42 años disputa su temporada 25 como profesional. Si finalmente está bajo los palos ante el Torino, habrá agrandado todavía más su leyenda.

CON INFORMACIÓN DE AFP

¿Dónde ver Juventus vs. Torino EN VIVO?

Para ver Juventus vs. Torino EN VIVO por la jornada 30 de la Serie A de Italia, a continuación te dejamos los canales que transmitirán este derbi de Turín:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+, ESPN Play

Italia: Torino Channel, SKY Go Italia, Sky Sport Serie A, NOW TV, ESPN Play, RAI TV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Juventus vs. Torino: alineaciones probables del partido

Juventus: Gianluigi Buffon; Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci, Danilo; Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot; Douglas Costa, Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo.

Torino: Salvatore Sirigu; Armando Izzo, Nicolas N’Koulou, Gleison Bremen; Lorenzo De Silvestri, Sasa Lukic, Soualiho Meité, Cristian Ansaldi, Simone Edera; Andrea Belotti y Simone Zaza.

