Patricio Rubio entusiasmado por posibilidad de jugar a Alianza Lima: “Si se da, yo feliz”

En tiendas de Alianza Lima no hay tiempo para lamentos por la frustrada negociación del argentino Jonathan Herrera. Tras descartar su llegada, la dirigencia ‘blanquiazul’ se ha enfocado en la ejecución del ‘plan b’, en la búsqueda del nuevo delantero del equipo.

La reanudación de la Liga 1 está confirmada y el club de La Victoria quiere definir al ocupante de la plaza del nuevo ‘9, que caería en los hombros del chileno Patricio Rubio, quien ve con entusiasmo la idea de defender los colores de los ‘íntimos'.

Luego del visto bueno del entrenador Mario Salas, el futbolista de 31 años -que milita en el Everton de Chile- podría ser el reemplazante de Adrián Balboa en lo que le resta al Torneo Apertura y el resto del campeonato peruano.

“El interés está. Se está negociando con mi representante. Yo no me meto mucho en esos temas, pero si se da, yo feliz de ir a Alianza Lima”, sostuvo Patricio Rubio en una entrevista a Depor; sin embargo, no quiso dar mayores detalles.

Pero no sería la única opción para la dirigencia ‘blanquiazul’, pues el diario deportivo Líbero informó que en la carpeta de Alianza Lima también está Bernardo Cuesta Luciano Pons. La decisión se definirá en las próximas horas.

Jonathan Herrera firmó por San Lorenzo a horas de firmar por Alianza Lima

Alianza Lima no tendrá a Jonathan Herrera en sus filas porque el delantero arregló con San Lorenzo. El propio jugador declaró que escogió ganar menos dinero, pero jugar en Argentina.

“Tenía todo listo para ir a Alianza Lima, tenía los pasajes y mañana viajaba a Lima, pero preferí jugar en San Lorenzo, a pesar de que tuve que resignar plata. Mi señora está embarazada y por eso preferí no ir”, dijo Jonathan Herrera para radio Rivadavia.

