Jonathan Herrera había llegado a un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo delantero de Alianza Lima. El argentino de 28 años tenía los pasajes comprados para llegar a la capital peruana este viernes, pero una decisión de último momento cambió los planes y se bajó del avión: aceptó una oferta de San Lorenzo de la Superliga Argentina.

Según contó el propio Herrera, el representante lo llamó y le dijo que era nuevo refuerzo del ‘Ciclón’. Explicó que pesó la situación de su esposa quien está embarazada de siete meses y prefirió cuidar la salud de su familia en medio de la pandemia por coronavirus. “Siempre quise jugar en San Lorenzo, tuve que resignar dinero para quedarme, pero no me arrepiento”, expresó Herrera a TNT Sports.

El director deportivo de Alianza Lima, el colombiano Víctor Hugo Marulanda, opinó sobre el frustrado pase de Jonathan Herrera. El directivo explicó que se encuentran buscando un nuevo atacante, zona que pidió reforzar el entrenador chileno Mario Salas.

“No sé por dónde pasó la información pero, mientras que un jugador no sea oficializado por la dirección deportiva del club Alianza Lima, no se puede dar nada por confirmado. Nosotros apuramos el tema de los pasajes aéreos y nos tomamos esos riesgos, pero si no llegaba la carta del club dueño del pase, no se podía hacer nada. Es cierto que todo estaba muy bien encaminado, sin embargo, si no hay carta de por medio, no se puede concretar el negocio. La institución en ningún momento lo oficializó porque eso sí hubiera sido muy lamentable”, dijo Marulanda a Radio Ovación.

"Estamos trabajando y para ello existe una secretaría técnica y de scouting en el club que, de acuerdo a lo solicitado, analizan varias alternativas. Acá no solo se ve la parte deportiva sino también lo económico, un tema muy importante para los clubes que en esta industria tratan de perder lo menos posible. ¿Si podría llegar un segundo refuerzo en otra posición? Eso se está analizando", concluyó.

DATO: Alianza Lima ofreció un contrato de año y medio a Jonathan Herrera con compra evaluada en 1.5 millones de dólares.

