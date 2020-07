Gustavo Costas negó robo a Alianza Lima: “Yo sé lo que hice, no había ni un p... peso”

Gustavo Costas, actualmente técnico de Guaraní de Paraguay, tuvo un exitoso paso en lo deportivo por Alianza Lima en dos etapas. El DT argentino de 56 años logró el bicampeonato del 2003 y 2004, mientras que en el 2010 realizó una gran Copa Libertadores con el club blanquiazul donde quedaron eliminados ante la U. de Chile.

Durante los últimos meses como DT del conjunto íntimo, salieron unas acusaciones del socio Fernando Farah quien señaló que Gustavo Costas le “robaba” a la institución. Ocho años después, Costas rompió su silencio y se defendió frente a las acusaciones.

“A mí la U. de Chile me daba 850 mil dólares para todo el cuerpo técnico y Alianza Lima solo me daba 250 mil dólares. Si yo quisiera robar ¿Voy a ir a robar donde me dan 250? Si fuera tanto por la plata me quedaba en Chile. Yo cuando regresé no había ni un peso en Alianza. La gente solo habla, hay mucha envidia. Fui a un equipo que me daba tres veces menos. Duele que digan eso. Yo sé lo que hice por Alianza. No había ni un puto peso. Después fueron generando dinero. ¿Qué hicieron con la plata? No sé, yo era entrenador. La gente habla, pero no sabe nada”, dijo Costas al semanario Azul y Blanco.

Con respecto a su relación con Guillermo Alarcón, expresidente de Alianza que fue condenado a cinco años de prisión por malos manejos, negó tener un vínculo con él. “Yo no puedo hablar lo que hacía él. Además tengo entendido que fue preso por otras cosas y no por casos de corrupción en Alianza”, expresó.

“Yo siempre a los clubes donde voy, tengo buenas relaciones con los directivos, si no tengo una buena relación, no dirijo en un club. Cuando Carlos Franco pierde las elecciones le dije, si perdiste yo me voy porque tú me trajiste y él me dijo: ‘no quédate, tú eres el único que puedes salvar a Alianza porque el club estaba mal, no había plata, ni nada. Él me llevó a conocer a Alarcón y por él lo conozco. Me dijo que era buena gente’”, agregó.

Consultado sobre si la relación con Alarcón “manchó” su nombre, Costas manifestó que “la verdad que no sé, ni me importa. Hay mucha envidia, muchas cosas. Cuando dirigía a Alianza, los invité a una conferencia para ver el tema que decían que estaba robando y no vino nadie, cuando me fui del Perú todos hablaron. Yo me quedo con todo lo que di para Alianza. Que voy a robar si no había un puto peso”, concluyó.

