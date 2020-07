Si hablamos de triunfos, definitivamente el nombre de Pilar Jáuregui salta a nuestras mentes. Ella –como todos– ha tenido que sortear una serie de dificultades en la vida, las mismas que le sirvieron para convertirse en la campeona que ahora es.

La medallista de oro en parabádminton en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 le contó a La República sus días en cuarentena e hizo un llamado a la empresa privada para obtener una nueva silla de ruedas.

PUEDES VER Universitario confirmó cinco casos positivos de coronavirus

–Un periodista comentó que no se debió invertir dinero en Lima 2019, ¿qué piensas de ello? – Estoy

totalmente en desacuerdo. He visto cómo ha cambiado Lima luego de los Parapanamericanos. Hay muchos distritos que han hecho lo posible para cambiar sus pistas y sus veredas, lo he visto en las calles. Quedé sorprendida cuando, luego de los Juegos, los carros me daban pase, eso ha generado Lima 2019. Después de Lima 2019, las personas con discapacidad dejamos de ser invisibles. Yo creo que más allá de la infraestructura, ese legado es el más importante, el de la cultura, la concientización, eso es lo que nos va a hacer crecer como sociedad.

–¿Cuál ha sido el desafío más grande que te tocó vivir?

– Salir a la calle. El atreverme a salir a la calle para mí ha sido un desafío muy grande, estar sola con una silla de ruedas, por el tema de las rampas porque nuestra ciudad luego de los Parapanamericanos es más accesible, pero antes no. Esa ha sido la dificultad que más me ha costadosuperar. La invisibilidad es el mal más grande que he visto, muchas veces me ha tocado pelearme en los ascensores o en las rampas.

–¿Cómo has pasado esta cuarentena?

– Nada bien. Psicológicamente creo que sí, deportivamente no porque nos agarró de sorpresa a todos. Mi silla de competencia, mis raquetas, absolutamente todo el material estaba en Videna. Nosotros salimos el fin de semana de la Villa para estar con nuestras familias y ya, me agarró la cuarentena en casa, no pude traer mis materiales deportivos, así que tuve que adaptarme con lo que tenía.

–Vuelves a entrenar pensando en Tokio.

– El último torneo que tenía para clasificar a Tokio 2020 era en España, en marzo (del 7 al 15), y justo el día 6, horas previas al día 7 que nos tocaba volar, nos cancelan el torneo y felizmente no tomamos el vuelo porque si no nos quedábamos varados allí porque luego las fronteras se cerraron por el tema del coronavirus. Ese torneo se dará el próximo año con las mismas condiciones. En realidad, todos los torneos de los que participé el año pasado fueron sumatorios a los Juegos, ya con este torneo cerraba y sellaba mi clasificación, pero pasó todo eso y, no sé, espero que no me juegue en contra, pero yo sé que puedo buscar esa clasificación.

PUEDES VER LaLiga: tabla de posiciones tras empate del Barcelona y partido pendiente del Real Madrid

–¿Cómo te sentiste en tu regreso a las canchas?

– Ahora el campo me parece inmenso, volví y dije: “lo han agrandado, ¿qué ha pasado?” (risas). Estuve 90 días sin jugar bádminton, 90 días sin ni siquiera salir a la puerta de mi casa, estar en silla de ruedas es complicado porque tienes mucho más riesgo, las manos siempre están en contacto con las ruedas, siempre, entonces salir es exponerse. Yo tenía mucho temor al ir a entrenar, me sentía nerviosa. Cuando fui y vi los protocolos, cómo se daban, la desinfección de las sillas de ruedas, del campo de juego, me sentí mucho más segura.

–Ahora afrontas un problema con tu silla de ruedas.

– Me he quedado sin silla de ruedas. Se ha roto, así que ando de malas, porque son mis piernas. No sé qué voy a hacer. Justo me ha pasado ahora, cuando muchas empresas no están trabajando. Acá en Perú no venden la silla, uno tiene que viajar para conseguirla.

PUEDES VER ¡Insólito! Diego Armando Maradona es opción para dirigir a España

–¿Participarás junto a otros deportistas en ‘Aprendo en casa’?

– Es muy lindo, nunca pensé hacer esto, pero es lindo. Es lindo que demostremos y que nos vean de otra manera, como forma de inspiración. Tener esta ventana tan grande para poder llegar a muchos chicos, de verdad, me parece genial.

El palmarés de Pilar

- Gran año. Jáuregui logró el año pasado subir a lo más alto del podio hasta en tres oportunidades. Más allá del primer lugar en los Juegos Parapanamericanos, logró quedar primera en Singles del Uganda ParaBadminton International (2019). Además, celebró en dobles.

- La mejor. La carrera de Pilar está llena de logros, pues en el 2018 recibió el primer lugar a la mejor Atleta de toda América, un orgullo para todos los peruanos que seguimos de cerca todos sus pasos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.