‘Chemo’ del Solar dijo que seguirá siendo hincha de Universitario “así lloren los de la barra”

Para los hinchas de un club grande, el paso de una de sus figuras emblemáticas a otro equipo con el que rivalizan en importancia o popularidad es una especie de ‘traición’ a sus colores. José ‘Chemo’ del Solar es consciente de ello, pues hasta el día de hoy un sector de la barra de Universitario lo mira con malos ojos debido a su pasado como técnico de Sporting Cristal.

“Voy a seguir siendo hincha de la ‘U’ así hayan pataleado, llorado los de la barra y los otros por el hecho de haber sido entrenador de Sporting Cristal, que por cierto no me arrepiento, en absoluto”, declaró el hoy DT de César Vallejo en entrevista con Capital.

“He estado dos veces en Cristal y es un club espectacular, no tengo por qué mentir, digo lo que siento y pienso. Me trataron increíble y le tengo mucho cariño, pero soy hincha de la ‘U’ así lloren, pataleen y, sinceramente, mi etapa en Universitario pasó y se terminó así nomás”, recalcó ‘Chemo'.

Sobre el vigésimo aniversario del estadio Monumental, el exjugador aseguró que guarda los mejores recuerdos de los partidos jugados en ese recinto. “En el año 2000 nos mudamos al Monumental, yo ya estaba en Perú, acababa de llegar a la U de nuevo. La verdad que los recuerdos son maravillosos, un estadio espectacular, donde ya jugábamos habitualmente y celebramos el tricampeonato en el 2000″, dijo.

'Chemo' del Solar, durante su partido de despedida como jugador, con la camiseta de Universitario. Foto: Hugo Díaz.

Acerca de su presente en el equipo trujillano, Del Solar se deshizo en elogios para el presidente de la institución, César Acuña, al punto de manifestar que estaría dispuesto a trabajar de por vida para él.

“Sinceramente, me he encontrado con un presidente atípico y que me encantaría quedarme de por vida trabajando con él, aparte nos trata muy bien, es muy atento, educados, no nos hace sentir la diferencia que es el dueño y nosotros sus empleados”, afirmó.

