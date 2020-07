La paralización de la Liga 1 incrementó el hambre voraz de victorias que tiene ‘Beto’ da Silva, quien reveló sus intenciones con Alianza Lima y la selección peruana, pues está cansado de quedarse en etapas tibias, por lo cual calienta la temporada asegurando que no se conformará con poco.

El delantero de 23 años se refirió a su presente con el club ‘blanquiazul’ y el deseo que tiene de registrar su nombre en el campeonato local con el cuadro que será dirigido por Mario Salas en la reanudación del Torneo Apertura.

“Yo he venido a Alianza Lima para hacer historia en este club (…) A mis 23 años no puedo darme el lujo de decir que no puedo jugar en tal lugar. Mis ganas de sobresalir me va a ayudar, tengo las condiciones de hacerlo. La cancha que me pongan será donde dé todo de mí”, enfatizó ‘Beto’ da Silva a Movistar Deportes.

Además, advirtió que su capacidad está al tope, por lo cual demostrará que su relación con el gol llegará a su etapa más sublime en esta temporada, aunque no solo señaló que no solo se limitará a conquistar ‘dianas’, pues hay otras características que sacará a flote.

“Yo me considero un goleador, me muevo bien en toda la zona de ataque. Mi temporada goleadora no ha llegado, espero que sea esta y la próxima. Tengo otras virtudes como aprovechar el uno contra uno, jugar al espacio y mi velocidad”, sostuvo Luiz da Silva.

Sin embargo, Alianza Lima no es su único objetivo: “La selección peruana me produce mucha ilusión. Sé mi capacidad y también sé que pude tener más protagonismo en la selección. Yo quiero jugar en la selección y dejar mi huella”, declaró.

