Atlético Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander en el estadio Wanda Metropolitano desde las 15:00 horas (Perú).

El Atlético de Madrid, en racha con trece partidos sin conocer la derrota, con 14 puntos de 18 posibles en la reanudación liguera y reforzado por el empate en el Camp Nou ante el Barcelona (2-2), recibe a un Mallorca que despertó con una goleada al Celta de Vigo (5-1) y tratará de pelear por la salvación.

Desde la derrota en el derbi liguero contra el Real Madrid del primero de febrero (1-0 en el Santiago Bernabéu) el Atlético no dobla la rodilla ante ningún rival. Trece partidos invicto entre todas las competiciones con ocho victorias y cinco empates, es su mejor secuencia del curso, en un momento de crecimiento rojiblanco.

La reanudación de la temporada tras la pandemia le ha permitido mejorar tanto en su propuesta de juego, más ambiciosa en los inicios de los encuentros, como en su efectividad para resolver partidos incómodos, como los que le plantearon Valladolid o Alavés, apoyado en la revelación del ahora atacante Marcos Llorente, el crecimiento del extremo belga Yannick Carrasco, y la sorprendente efectividad de Saúl Ñíguez, autor de tres goles en los últimos dos encuentros, los últimos dos de penalti ante el Barcelona.

Los resultados son palpables: esas 14 unidades en seis jornadas han devuelto al Atlético a los puestos de acceso a la Champions League -cuando se paralizó la competición era sexto- y ahora defiende su tercera plaza con dos puntos sobre el Sevilla, y la zona ‘Europa’ con cinco sobre el Villarreal, otro equipo al alza.

Con información de EFE.

¿A qué hora juega el Atlético Madrid vs. Mallorca?

Horarios según tu país:

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Perú: 3.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en México: 3.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Colombia: 3.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Ecuador: 3.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 4.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Bolivia: 4.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Venezuela: 4.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Paraguay: 4.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Chile: 4.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Argentina: 5.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Brasil: 5.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en Uruguay: 5.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Mallorca horario en España: 10.00 p. m.

ESPN 2

A través de la señal de ESPN 2 podrás ver el Atlético Madrid vs. Mallorca.

Sky Sports

Por la señal de Sky Sports podrás disfrutar el partido del Atlético Madrid vs. Mallorca en México y centroamérica.

¿Dónde puedo ver Atlético Madrid vs. Mallorca?

Canales que transmitirán este duelo:

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Perú: ESPN 2, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Chile: ESPN 2, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca EN VIVO en Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Atlético Madrid vs. Mallorca: por dónde lo transmiten

ESPN 2, ESPN Play, Sky Sports.

Atlético Madrid vs. Mallorca: números en LaLiga Santander

El Atlético solo ha perdido un partido en casa en esta temporada de LaLiga Santander y es el tercer mejor local con 35 puntos; mientras que el Mallorca es el peor visitante del campeonato con 5 puntos (una victoria y dos empates) en 16 salidas.

