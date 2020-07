Ángel Comizzo llega este viernes a Lima: ¿es válido su contrato con Universitario?

Mientras que no haya tregua en la disputa de administraciones, el presente y futuro de Universitario de Deportes parece ser incierto, pues continúa la pugna por el poder que deja muchas interrogantes: ¿La gestión de Carlos Moreno es ilegítima?, ¿cuál es la realidad sobre la situación contractual de Ángel Comizzo?

Un importante grupo asegura que Carlos Moreno no puede llevar las riendas administrativas de Universitario por ser tachado por la Sunarp (deuda pendiente), por lo cual, Solución y Desarrollo de los hermanos Leguía manifiesta que eso les da licencia para continuar al mando, ¿quién tiene la razón?

De acuerdo con el abogado Mario Sólis Córdova, la Junta de Acreedores es la única área competente y con la capacidad de elegir al administrador del club ‘merengue’, lo que le da la facultad de designar a Moreno u otro que consideren adecuado. A diferencia de Sunarp, que su labor es registrar la operación, más no participar en la elección.

“Eso es más o menos igual cuando uno compra una casa. Uno es propietario desde el momento en que se firma el contrato de compra venta (la minuta). Pero si no lo inscribo en Registros Públicos, no puedo realizar una serie de trámites posteriormente. La función de registros es hacer todo público. En este caso, quien es el administrador, nombrado por la Junta, es el señor Moreno”, explicó Sólis Córdova.

En cuanto a la impugnación que realizaron los Leguía, el abogado expuso que mientras esto no se resuelva por la entidad correspondiente, la administración de Carlos Moreno sigue su curso por haber sido aprobada por Indecopi, ente que ejerce el primer filtro para invalidar la decisión de la Junta de Acreedores.

“Indecopi le quita el registro, pero en esa resolución dice lo siguiente: hasta que no se nombre a otro administrador, el que sigue siendo en la práctica es el señor Moreno. Solamente lo nombra la junta, no los hinchas, no Indecopi, no el poder judicial. Que se haya inscrito o no, es irrelevante para el efecto final”, añadió.

En cuanto a la validez del contrato de Ángel Comizzo con Universitario, Mario Sólis Córdova detalló que el actual administrador puede disponer de actos que el club requiera como modificar contratos, pagar planillas y realizar todos los documentos de carácter administrativo que impida la paralización de la institución deportiva. Sin embargo, no tiene el poder de vender ningún activo del club, es decir, Campo Mar, el ‘Lolo’ Fernández o Estadio Monumental.

“Nulo hubiese sido si el señor Moreno, por ejemplo, hubiese celebrado un contrato poniéndole una pistola en la cabeza al señor Comizzo o nulo hubiese sido si este contrato tendría un objetivo de ilícito, pero esto no es así. Imaginemos que Moreno no es el representante de la ‘U', igual ese contrato no sería nulo. Hay una categoría en derecho que se llama la ineficacia relativa y puede ser ratificado por la próxima administración sin ningún problema. Bajo ningún punto de vista es nulo el contrato de Comizzo y tampoco Moreno está usurpando funciones. La legitimidad se la da la Junta de Acreedores”, sentenció Mario Sólis Córdova.

Cabe indicar que Indecopi convocó, a pedido de Gremco, a una Junta de Acreedores para el 5 y 10 de agosto, donde se designará al nuevo administrador crema. ¿Moreno? Si para esa fecha logra solucionar sus temas financieros y logra levantar la suspensión de su licencia en Indecopi, Gremco puede ratificarlo o reemplazarlo. Lo que sí es claro, es que el ‘Indio’ seguirá siendo el técnico de la ‘U', pues de llegar un nuevo administrador deberá revalidar su contrato, ya que el argentino lo firmó con el club mas no con una persona, en este caso Moreno.

Mientras tanto, Ángel Comizzo llegará este viernes 3 de julio a nuestro país, junto a su comando técnico en un vuelo humanitario desde Argentina, para asumir las riendas del primer equipo de Universitario de Deportes, con un contrato en regla.

Ángel Comizzo llega a Lima para dirigir a Universitario de Deportes

