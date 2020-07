Beto Da Silva fue parte del plantel de Gremio que logró campeonar en la Copa Libertadores 2017, sin embargo, su futuro auspicioso fue frenado por una lesión. El actual delantero de Alianza Lima recordó su paso por el fútbol brasileño revelando que en su momento fue titular por encima de Everton, el brasileño que demuestra sus dotes frente al arco.

El futbolista de 23 años de edad llego al ‘Tricolor Gaúcho’ luego de una experiencia sin destellos en el PSV Eindhoven. Según el ‘blanquiazul’, cuando se instaló en Brasil fue titular llegando a relegar a jugadores locales.

“En Gremio hubo un gran equipo, yo llegué de Europa bien físicamente. Me tocó ser titular antes que Everton, Pedro Rocha, y rendía muy bien. En el proceso de pretemporada tuve una de las lesiones más grandes de mi vida que me costaron 4 meses de recuperación”, contó en Movistar Deportes.

Beto Da Silva dijo que la razón de su bajón futbolístico se debió a la lesión. “Puedo decir que fueron las lesiones, porque el entrenador me quería mucho, él tampoco quiso que yo me vaya, fueron decisiones de más allá”.

Incluso se animó a afirmar que, antes de su lesión, él era la primera opción para ser titular por encima del actual artillero del ‘Tricolor’. “Cuando estuve en mi mejor momento en Gremio la primera opción era yo y la segunda Everton”, dijo el joven futbolista.

En otro momento confesó que mantiene una gran amistad con el seleccionado brasileño y que no tuvo problemas en la labor que le encargaron en el terreno de juego. “Everton es un gran amigo mío, me alegro mucho por él. Yo cuando llegué del PSV me respetaban mucho, el entrenador me ponía, rendía, me utilizaba de extremo y hacía el ida y vuelta sin problemas, físicamente iba muy bien, pero esa lesión me sacó de carrera”, finalizó.

