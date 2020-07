Valencia vs. Athletic Bilbao EN VIVO HOY martes 30 de junio por la jornada 33 de LaLiga Santander desde las instalaciones del estadio Mestalla. La transmisión se realizará ONLINE EN DIRECTO GRATIS a partir de las 12.30 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN y Movistar+. Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

La escuadra ‘naranja’ ha vivido una semana para el olvido luego de la dimisión del director deportivo, César Sánchez, el despido del entrenador Albert Celades y los rumores de salidas de algunos futbolistas. Voro González estará en el banquillo para este duelo y se espera que ponga a casi el mismo once que ha venido jugando las anteriores fechas.

La situación institucional del club valencia ha hecho que se sumerja en una profunda crisis y pese a ello el club está obligado a sumar de a tres; sobre todo de local, ya que actualmente se ubica en el octavo puesto con 46 puntos, fuera de las competiciones internacionales y el Athletic es un rival directo en la lucha por ese boleto.

Desde que se reanudó el fútbol en España, el elenco ‘Che’ solamente ha conseguido ganar en una ocasión, el resto ha sido tres derrotas y un empate. La fecha anterior el Valencia cayó 2-0 de visita contra Villarreal. En la ida, se llevaron el triunfo en territorio vasco por la mínima diferencia; por lo que la espera obtener el mismo resultado.

Athletic Bilbao, por su parte, vive otra realidad a pesar de que marcha un lugar más abajo que su contrincante con un punto menos. La jornada pasada, los ‘leones’ volvieron al camino de las victorias al golear por 3-1 al Mallorca y solo han caído en una oportunidad y fue 1-0 contra Barcelona en el Camp Nou.

Para este encuentro, el técnico Gaizka Garitano contará con todas sus figuras; el único ausente será Aduriz, quien se retiró del fútbol hace algunas semanas. Iñigo Martínez comandará la defensa; mientras que Iñaki Williams estará liderando el ataque junto a Muniain y compañía.

Valencia vs. Athletic Bilbao EN VIVO: posibles alineaciones del partido de LaLiga

Valencia: Cillessen; Gabriel Paulista, Florenzi, Gaya, Hugo Guillamón, Wass, Parejo, Soler, Torres, Rodrigo Maxi Gómez.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga, Muniain, Córdoba, Williams; y Raúl García.

